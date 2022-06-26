Украинцы стали отказываться от автомобилей — Finance.ua
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Украинцы стали отказываться от автомобилей

Технологии&Авто
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Дефицит бензина и дизеля во многих городах Украины привел к тому, что украинцы все чаще стали выбирать альтернативные виды транспорта. С апреля популярность электромобилей, электросамокатов и гидроскутеров выросла многократно.
Какой вид транспорта выбирают украинцы в 2022 году из-за проблем с бензином, пишет Эксперт со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщают аналитики Укравтопрома, в мае было зарегистрировано на 67% больше электромобилей, чем в мае 2021 года. В среднем спрос, по данным аналитиков OLX, вырос в три-семь раз.
  • На электромобили — в 7 раз.
  • На электросамокаты и гироскутеры — втрое.
  • На электроскутеры — в 4,7 раза.
Соответственно, по спросу прибавилось и предложений. В конце апреля продавцы предлагали 226 электрокаров и 114 гибридов, а сейчас предложений стало в 3-4 раза больше.
Популярными марками электроавтомобилей у украинцев стали Opel, Renault и Nissan.
Бум на мотоциклы, самокаты и скутеры зафиксировали в Киевской, Одесской и Львовской областях. Чаще всего украинцы интересовались покупкой электросамоката и гироскутера.
Электроскутеры захотели приобрести жители Киева и области в конце мая, а также в Днепре и Одессе. Интересовались этим видом транспорта в Полтавской и Житомирской областях.
А вот электромотоциклы пользуются популярностью в Одесской области. Также ими интересуются в Киевской области и на Волыни.
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По материалам:
MMR
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