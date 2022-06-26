Украинцы стали отказываться от автомобилей — Finance.ua

Украинцы стали отказываться от автомобилей Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Дефицит бензина и дизеля во многих городах Украины привел к тому, что украинцы все чаще стали выбирать альтернативные виды транспорта. С апреля популярность электромобилей, электросамокатов и гидроскутеров выросла многократно.

Какой вид транспорта выбирают украинцы в 2022 году из-за проблем с бензином, пишет Эксперт со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщают аналитики Укравтопрома, в мае было зарегистрировано на 67% больше электромобилей, чем в мае 2021 года. В среднем спрос, по данным аналитиков OLX, вырос в три-семь раз.

На электромобили — в 7 раз.

На электросамокаты и гироскутеры — втрое.

На электроскутеры — в 4,7 раза.

Соответственно, по спросу прибавилось и предложений. В конце апреля продавцы предлагали 226 электрокаров и 114 гибридов, а сейчас предложений стало в 3-4 раза больше.

Популярными марками электроавтомобилей у украинцев стали Opel, Renault и Nissan.

Бум на мотоциклы, самокаты и скутеры зафиксировали в Киевской, Одесской и Львовской областях. Чаще всего украинцы интересовались покупкой электросамоката и гироскутера.

Электроскутеры захотели приобрести жители Киева и области в конце мая, а также в Днепре и Одессе. Интересовались этим видом транспорта в Полтавской и Житомирской областях.

А вот электромотоциклы пользуются популярностью в Одесской области. Также ими интересуются в Киевской области и на Волыни.

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MMR По материалам:

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