Украинцы снова стали покупать онлайн: самые популярные товары — Finance.ua

Новая почта проанализировала, как изменилось количество доставок и что заказывают онлайн украинцы во время войны.
На четвертой неделе войны появилась положительная динамика — возобновляется работа интернет-магазинов и увеличивается количество онлайн-заказов.
Как все начиналось? С началом российского вторжения объемы перевозок через Новую почту снизились в 20 раз. При этом до войны компания доставляла ежедневно 1 млн отправлений, из них 70% — это онлайн-заказ из магазинов.
За первую неделю войны клиенты отправляли в среднем 50 тысяч посылок в день. Это всего 5% по сравнению с довоенным периодом.
Кроме того, люди перестали забирать уже доставленные посылки — сейчас в отделениях Новой почты хранится до 2 млн посылок, которые можно получить или переадресовать в любое другое удобное для клиентов отделение.
Что происходит сейчас? На четвертой неделе войны эксперты компании наблюдают, что интернет магазины постепенно стали возобновлять свою работу.
"Если на второй неделе войны в среднем перевозилось 100-125 тыс. посылок в день, то с 21 марта мы зафиксировали уже 350 тыс. отправок, из которых 60% составляют онлайн-заказы. То есть 200 тыс. товаров в день заказали украинцы онлайн. Это все еще в 5 раз меньше, чем было в довоенный период, но наблюдается устойчивая динамика роста количества онлайн-покупок, говорят в копмании.
Что заказывают? Наиболее популярные категории товаров, которые заказывают украинцы через Новую почту:
одежда,
обувь,
автотовары и запчасти,
товары медицинского назначения (в частности, лекарства),