Украинцы снова стали покупать онлайн: самые популярные товары — Finance.ua

Украинцы снова стали покупать онлайн: самые популярные товары

Сегодня 16:12 — Личные финансы

Новая почта проанализировала, как изменилось количество доставок и что заказывают онлайн украинцы во время войны.

На четвертой неделе войны появилась положительная динамика — возобновляется работа интернет-магазинов и увеличивается количество онлайн-заказов.

Как все начиналось? С началом российского вторжения объемы перевозок через Новую почту снизились в 20 раз. При этом до войны компания доставляла ежедневно 1 млн отправлений, из них 70% — это онлайн-заказ из магазинов.

За первую неделю войны клиенты отправляли в среднем 50 тысяч посылок в день. Это всего 5% по сравнению с довоенным периодом.

Кроме того, люди перестали забирать уже доставленные посылки — сейчас в отделениях Новой почты хранится до 2 млн посылок, которые можно получить или переадресовать в любое другое удобное для клиентов отделение.

Что происходит сейчас? На четвертой неделе войны эксперты компании наблюдают, что интернет магазины постепенно стали возобновлять свою работу.

"Если на второй неделе войны в среднем перевозилось 100-125 тыс. посылок в день, то с 21 марта мы зафиксировали уже 350 тыс. отправок, из которых 60% составляют онлайн-заказы. То есть 200 тыс. товаров в день заказали украинцы онлайн. Это все еще в 5 раз меньше, чем было в довоенный период, но наблюдается устойчивая динамика роста количества онлайн-покупок, говорят в копмании.

Что заказывают? Наиболее популярные категории товаров, которые заказывают украинцы через Новую почту:

одежда,

обувь,

автотовары и запчасти,

товары медицинского назначения (в частности, лекарства),

продукты питания,

косметика,

зоотовары.

Список и график работающих отделений регулярно обновляется на сайте компании или можно спросить у чат-бота https://te.me/npu_info_bot

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