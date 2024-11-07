Украинцы смогут повторно обновить данные, не посещая ТЦК, — Минобороны Сегодня 16:45 — Личные финансы

Сейчас команда Министерства обороны работает над тем, чтобы украинцы имели возможность повторного обновления таких данных через приложение «Резерв+».

«Как только мы запустим эту возможность, каждое изменение фактического места жительства будет возможно в несколько кликов», — отметила Екатерина Черногоренко.

Напомним, в сентябре Черногоренко рассказывала, почему отсрочка может не отражаться в «Резерве+». По ее словам, за внесение данных отвечают сотрудники военкомата, и если информация отсутствует, то как раз из-за действий работников этой структуры.

В связи с продолжением мобилизации в Украине военнообязанные, ранее имевшие статус «ограниченно пригодный», до 5 февраля 2025 года должны пройти повторную медицинскую проверку. Согласно действующему законодательству, в Украине существует до 5 статусов военнообязанных.

Фокус По материалам:

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