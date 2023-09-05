Украинцы с более высоким доходом до войны более склонны к возвращению из-за границы (исследование) — Finance.ua

Украинцы с более высоким доходом до войны более склонны к возвращению из-за границы (исследование) Сегодня 13:01

Украинцы с более высоким доходом до войны более склонны к возвращению из-за границы (исследование)

Ситуация с украинскими беженцами не улучшается, необходима более активная государственная политика, заявляет Центр экономической стратегии (ЦЭС) в отчете «Беженцы из Украины: намерения вернуться, влияние на украинскую экономику и рекомендации по государственной политике».

«За рубежом по разным сценариям могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Это на 0,4−0,6 млн человек больше, чем в расчетах на декабрь 2022 года», — отмечается в документе.

По оценкам ЦЭС, в результате украинская экономика может ежегодно терять от 2,7 до 6,9% ВВП.

Как отметили исследователи, количество уехавших за границу украинцев составляет 5,6−6,7 млн ​​человек, что на 0,3−0,5 млн, или на 5% больше, чем на конец 2022 года.

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«Это явилось следствием ударов по энергосистеме Украины зимой 2022−23 годов, усиления ракетных атак в мае на города Украины, а также подрыва Каховской ГЭС в начале июня 2023 года», — говорится в исследовании.

Уточняется, что 63% беженцев согласно исследованию Info Sapiens по заказу ЦЭС намерены вернуться в Украину, но эта доля падает. Кроме этого, некоторые украинцы (6,8%) считают, что перспективы для их детей лучше за границей.

Согласно ему, люди с более высоким доходом до войны более склонны к возвращению, тогда как менее склонны возвращаться люди с более высоким доходом сейчас. Кроме того, студенты являются одной из самых больших групп, которые хотели бы остаться за границей.

Отмечается, что большинство беженцев — это женщины (наибольшая доля женщин в возрасте 35−49 лет — 18%) и дети. По сравнению с показателями 2022 года незначительно уменьшилась доля детей — с 52% до 51%, девочек и мальчиков среди них примерно поровну.

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Среди взрослых несколько увеличилась доля мужчин — с 17% в ноябре 2022 года до 22% в мае 2023 года, в том числе среди людей со статусом временной защиты в ЕС — с 27% до 29%.

Уточняется, что изменилось также распределение украинских беженцев по странам пребывания: с 42% до 29% сократилась доля Польши, тогда как доля Германии выросла с 18% до 26%.

Отмечается, что значительная часть украинских беженцев потеряла большую часть своих доходов после начала полномасштабного вторжения, но по состоянию на май 2023 года экономическое положение украинских беженцев за рубежом улучшилось: с 40% до 35% сократилась доля тех, кому приходится экономить на питании или хватает только на еду.

Четыре группы беженцев

С помощью кластерного анализа ЦЭС выделяет четыре группы беженцев.

Первая группа (25% всех беженцев) — это классические беженцы: преимущественно женщины среднего возраста с детьми, выехавшие в Польшу. Они не очень адаптированы к жизни за границей, поскольку 41% украинцев из этой группы никогда раньше не были за границей. К тому же они преимущественно проживали в населенных пунктах, которые находились вне зоны боевых действий, но подвергались ракетным обстрелам (центральная и западная Украина, а также Одесская область). Соответственно, основной причиной выезда за границу были опасения за собственную безопасность.

Вторая группа (29% всех беженцев) — это квазитрудовые мигранты, уехавшие за границу не только из-за войны, но и для работы. Они наиболее адаптированы к жизни в другой стране, поскольку у 25% людей этой группы уже был опыт работы за рубежом. Также для этой группы внешние факторы — как боевые действия, так и политика украинского государства — будут меньше всего влиять на их решения о возвращении в Украину.

Третья группа (29% всех беженцев) — это профессионалы, лица, преимущественно работающие по специальности и менее готовые работать не по ней. Также до войны они часто имели собственный бизнес. Эта группа более лояльна к Украине и чаще, чем другие, намерена вернуться в Украину.

Четвертая группа (16% всех беженцев) — это люди из зоны боевых действий, украинцы, наиболее пострадавшие от войны. Люди из этого сегмента больше всех готовы делать шаги по адаптации за границей. В то же время они также выражают наибольшую готовность к возвращению в другой регион Украины, если вернуться в их родной будет невозможно. Их решение о возвращении будет зависеть от созданных условий для этого.

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