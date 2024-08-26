Украинцы потратили 67 млрд на новые автомобили: на какие марки наибольший спрос — Finance.ua

Украинцы потратили 67 млрд на новые автомобили: на какие марки наибольший спрос Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Украинцы потратили 67 млрд на новые автомобили: на какие марки наибольший спрос

С начала года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 67,4 млрд грн. Это на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Согласно сообщению, около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.

Какие автомобили ввозят больше всего

Больше всего денег получили дилеры автомобилей марки Toyota — 10,4 млрд грн.

За новенькие BMW украинцы заплатили более 8,6 млрд грн — и это второй результат.



На третьем месте Volkswagen — более 4,9 млрд грн.



Mercedes-Benz собрал около 4,9 млрд грн — четвертое место.



Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане французской марки 3,6 млрд грн.



В ТОП-10 марок, на новые авто которых украинцы тратили средства в этом году, также попали: Lexus, Audi, Land Rover, Skoda, Porsche.

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