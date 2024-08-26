Украинцы потратили 67 млрд на новые автомобили: на какие марки наибольший спрос — Finance.ua

Украинцы потратили 67 млрд на новые автомобили: на какие марки наибольший спрос
С начала года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 67,4 млрд грн. Это на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Согласно сообщению, около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.
Какие автомобили ввозят больше всего
- Больше всего денег получили дилеры автомобилей марки Toyota — 10,4 млрд грн.
- За новенькие BMW украинцы заплатили более 8,6 млрд грн — и это второй результат.
- На третьем месте Volkswagen — более 4,9 млрд грн.
- Mercedes-Benz собрал около 4,9 млрд грн — четвертое место.
- Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане французской марки 3,6 млрд грн.
В ТОП-10 марок, на новые авто которых украинцы тратили средства в этом году, также попали: Lexus, Audi, Land Rover, Skoda, Porsche.
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