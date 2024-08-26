Украинцы потратили 67 млрд на новые автомобили: на какие марки наибольший спрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы потратили 67 млрд на новые автомобили: на какие марки наибольший спрос

Технологии&Авто
20
Украинцы потратили 67 млрд на новые автомобили: на какие марки наибольший спрос
Украинцы потратили 67 млрд на новые автомобили: на какие марки наибольший спрос
С начала года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 67,4 млрд грн. Это на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Согласно сообщению, около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.

Какие автомобили ввозят больше всего

  • Больше всего денег получили дилеры автомобилей марки Toyota — 10,4 млрд грн.
  • За новенькие BMW украинцы заплатили более 8,6 млрд грн — и это второй результат.
  • На третьем месте Volkswagen — более 4,9 млрд грн.
  • Mercedes-Benz собрал около 4,9 млрд грн — четвертое место.
  • Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане французской марки 3,6 млрд грн.
В ТОП-10 марок, на новые авто которых украинцы тратили средства в этом году, также попали: Lexus, Audi, Land Rover, Skoda, Porsche.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.