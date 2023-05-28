Украинцы получают меньшие пенсии из-за ошибок в &quot;трудовой&quot; — Finance.ua
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Украинцы получают меньшие пенсии из-за ошибок в "трудовой"

Личные финансы
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Украинцы получают меньшие пенсии из-за ошибок в &quot;трудовой&quot;
Украинцы получают меньшие пенсии из-за ошибок в "трудовой"
Украинские граждане теряют стаж, на основе которого устанавливают будущие пенсионные выплаты из-за неправильных записей в трудовых книжках. Пенсия зависит от четкого соблюдения требований заполнения этих документов.
О том, из-за каких ошибок можно потерять часть пенсии, рассказывают юристы.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) имеет право отказать в зачислении некоторых периодов рабочего стажа, если на страницах трудовой книжки будут внесены сведения с нарушением норм Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.
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Так, человек может потерять часть стажа, если будет нарушено следующее:
  • все записанные сведения в трудовой книжке должны вноситься после издания приказа (распоряжения), однако не позднее недельного срока, тогда как случае увольнения — в дату увольнения;
  • вся информация должна быть указана арабскими цифрами (число и месяц двузначными). В качестве примера, если работник был принят на работу 5 января 1993 года, то в его трудовой книжке должно быть указано «05.01.1993» и не иначе;
  • записи должны выполняться аккуратно, шариковой ручкой или с пером, чернилами черного, синего или фиолетового цветов, должны быть заверены печатью запись об увольнении, данные о награждении и поощрении.
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Юристы отмечают, что отказ Пенсионного фонда в зачислении определенного времени в страховой стаж из-за неправильно заполненной трудовой книжки можно обжаловать в суде и признать такие действия незаконными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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