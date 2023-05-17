Разъяснение ПФУ: можно ли за счет добровольных взносов повысить размер назначенной пенсии — Finance.ua
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Разъяснение ПФУ: можно ли за счет добровольных взносов повысить размер назначенной пенсии

Личные финансы
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Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» размер пенсии напрямую зависит от продолжительности приобретенного человеком страхового стажа и величины его заработной платы, которую он официально получал в течение своей трудовой деятельности.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Упрощенный механизм добровольного участия граждан в системе пенсионного страхования позволяет влиять на размер пенсии, которая будет назначена человеку в будущем после достижения пенсионного возраста, поскольку, при новых условиях, добровольно платить страховые взносы на пенсионное страхование могут только лица, не получающие пенсию, т. е. не являются пенсионерами.
За счет добровольных взносов можно увеличить размер будущей пенсии. Для тех, кто официально не работает, добровольно уплаченные взносы — это приобретенный страховой стаж и заработная плата для будущей пенсии, для работающих — увеличенная заработная плата.
Следовательно, если человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него. При этом увеличить пенсионные выплаты пенсионера можно с помощью благотворительных пожертвований. В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется для выплаты пенсии избранному пенсионеру, а остальные 30% - в качестве финансового ресурса для финансирования пенсий других пенсионеров.

Меценатские пенсии: что это и как получить

По материалам:
Finance.ua
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