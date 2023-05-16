Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков — Finance.ua

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Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков

Личные финансы
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Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков
Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков
Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту».
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 55,0%. В этом госбанке получают деньги 4,572 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (35,0%, пенсии получают 2,907 млн человек).

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В банке иностранных банковских групп Райффайзен Банк пенсии получают 326,4 тысячи человек (3,9%). В других банках получают выплаты 509,2 тысячи человек (6,1%).
Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков
По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-апрель 2023 составила 173,0 млрд гривен, что на 23,1% больше, чем в 2022 году (140,6 млрд гривен).
Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков

Справка Finance.ua

  • в Украине группа народных депутатов во главе с руководителем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией разработала законопроект о пенсионной реформе (№ 9212). В результате на каждого работающего откроют личный пенсионный счет, а деньги с этого счета можно будет получать с обычной пенсией после выхода на заслуженный отдых;
  • в Украине сейчас насчитывается 11 миллионов пенсионеров на 13 миллионов застрахованных лиц, которые уплачивают 22% ЕСВ, из которых 19% идет на погашение пенсий пенсионерам.
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По материалам:
Finance.ua
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