Украинцы могут получить двойную компенсацию от государства на оплату коммуналки: кого это касается — Finance.ua

Украинцы могут получить двойную компенсацию от государства на оплату коммуналки: кого это касается Сегодня 14:18 — Личные финансы

Некоторые украинские могут получить двойную компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон. Для этого владельцам жилья нужно подать заявление в местные органы власти и добавить документы, удостоверяющие личность. Об этом пишет news.uaportal.com.

Речь идет только о владельцах помещений, предоставивших убежище для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по реинтеграции оккупированных территорий.

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Так, на период отопительного сезона 2022-2023 некоторые украинцы получат значительную помощь от государства по оплате услуг ЖКУ. Компенсацию платы за коммуналку для них вдвое увеличат.

Украинцы, принявшие участие в программе «Убежище», получают компенсацию за каждого переселенца, которого приютили. Летом выплаты от государства, компенсировавшие расходы на коммуналку, составляли 450 гривен за человека.

Но эту сумму решили удвоить с 1 октября, на период отопительного сезона. Теперь выплаты будут составлять 900 гривен компенсации за одного переселенца, которому предоставили убежище бесплатно. Соответственно, если семья приютила двух переселенцев, то им дадут 1800 гривен в месяц.

Как получить такую помощь от государства?

1. Внутриперемещенные лица должны получить такое убежище бесплатно.

2. Люди, взятые на проживание, должны быть жителями временно оккупированных территорий или территорий, где продолжаются боевые действия. Список таких общин есть и постоянно обновляется.

3. Переселенцы могут относиться к тем гражданам, которые потеряли свое жилье из-за войны.

Как оформить компенсацию и куда обращаться?

Владельцы жилья должны обратиться в местные органы власти и подать заявление.

К заявлению нужно приложить документы, удостоверяющие личности переселенцев.

Владельцы жилья также должны своевременно уведомлять органы власти об изменениях в количестве временно проживающих у них лиц.

Заметим, что выплата такой помощи может производиться только тогда, когда у собственника жилья отсутствуют долги за коммунальные услуги. Компенсация за предыдущий месяц поступает до 20 числа следующего месяца.

Отдельно отметим, что это не субсидия, а отдельная компенсация платы за услуги ЖКУ, предоставляемая именно за приют для ВПЛ.

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