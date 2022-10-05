Шмыгаль призвал граждан по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги и счета за свет, газ, тепло, воду — Finance.ua

Шмыгаль призвал граждан по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги и счета за свет, газ, тепло, воду Сегодня 11:00 — Личные финансы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан в отопительный сезон по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги, а также счета за свет, газ, тепло, воду.

«Каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства. К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночное время», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник, комментируя прохождение отопительного сезона.

По его словам, такие простые вещи дают огромный суммарный эффект и помогают стране с наименьшими потерями пройти сложный зимний период.

«Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги, за свет, газ, тепло, воду. В случае неуплаты населением это будет компенсировать бюджет, отвлекая финансовый ресурс от поддержки ВСУ», — заявил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что страна уже не раз демонстрировала, что такое единство и какой оно имеет мощный эффект.

«Поэтому экономия энергоресурсов этой зимой — также вклад каждого из нас в победу над врагом», — добавил он.

Напомним, Верховная Рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Документ в общей сложности поддержали 260 народных депутатов.

Справка Finance.ua:

Украинцев просят предупреждать об отсутствии возможности оплаты за свет, иначе из-за задолженности начнут отключать их от электричества. Потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности оплаты коммунальных услуг в военное время.

Тарифы на электроэнергию сохранятся как минимум еще на шесть месяцев. Сейчас они такие:

до 250 кВт*ч — 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

свыше 250 кВт*ч — 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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