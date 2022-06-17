Украинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи: в Минцифры сообщили детали — Finance.ua

Украинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи: в Минцифры сообщили детали

Сегодня 16:23 — Личные финансы

Украинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи: в Минцифры сообщили детали

Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance выделила 1,2 млн долларов на помощь украинцам со статусом ВПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Это одно из самых больших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины», — сообщают в Минцифры.

В течение 3 месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов в месяц).

Как получить средства

Чтобы получить помощь от Binance, необходимо пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Kyiv, «Паляниця» и iSans.

Подать заявку на финансирование можно по адресу: standwithukraine@isans.org

Пилотный проект запущен во Львовской области, и уже 1000 человек получили выплаты.

До этого Binance уже осуществили выплаты 1713 украинцам, вынужденно выехавшим в страны Европейского Союза, и в целом планируют помочь 5000 беженцам из Украины.

Справка Finance.ua:

в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили гражданам о порядке получения и пользования справкой внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

ПриватБанк начал выплачивать помощь украинцам в рамках совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики;



єДопомога — это платформа, созданная для обеспечения всех украинцев необходимой помощью во время военной агрессии. Благодаря ей каждый может узнать, как получить деньги от государства.



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