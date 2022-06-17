Украинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи: в Минцифры сообщили детали — Finance.ua
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Украинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи: в Минцифры сообщили детали

Сегодня 16:23Личные финансы
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Украинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи: в Минцифры сообщили деталиУкраинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи: в Минцифры сообщили детали
Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance выделила 1,2 млн долларов на помощь украинцам со статусом ВПЛ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Это одно из самых больших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины», — сообщают в Минцифры.
В течение 3 месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов в месяц).

Как получить средства

Чтобы получить помощь от Binance, необходимо пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Kyiv, «Паляниця» и iSans.
Подать заявку на финансирование можно по адресу: standwithukraine@isans.org.
Пилотный проект запущен во Львовской области, и уже 1000 человек получили выплаты.
До этого Binance уже осуществили выплаты 1713 украинцам, вынужденно выехавшим в страны Европейского Союза, и в целом планируют помочь 5000 беженцам из Украины.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили гражданам о порядке получения и пользования справкой внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • ПриватБанк начал выплачивать помощь украинцам в рамках совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики;
  • єДопомога — это платформа, созданная для обеспечения всех украинцев необходимой помощью во время военной агрессии. Благодаря ей каждый может узнать, как получить деньги от государства.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам: Finance.ua
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