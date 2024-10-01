Украинцы из каких областей не смогут получить временную защиту в Норвегии — Finance.ua

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Украинцы из каких областей не смогут получить временную защиту в Норвегии

Личные финансы
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Украинцы из каких областей не смогут получить временную защиту в Норвегии
Украинцы из каких областей не смогут получить временную защиту в Норвегии
Норвегия с 27 сентября отменила автоматическое получение защиты для украинских беженцев из шести областей Украины.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Новые правила касаются Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.

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«Директорат по делам иностранцев (UDI) считает вышеуказанные области безопасными. Поэтому люди, которые будут прибывать в страну оттуда, будут проходить индивидуальную оценку их потребностей в защите и могут получить отказ в предоставлении убежища», — говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные изменения необходимы для контроля и постоянства миграционных процессов, а также для дальнейшей возможности равномерно помогать украинцам.
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«Они не касаются наших людей, которые уже получили временную защиту в Норвегии, и их близких родственников, а также лиц, которым предлагается медицинская эвакуация в Норвегию (пациентов службы Medevac), и, соответственно, сопровождающих их родственников», — добавили в Минреинтеграции.
Напомним, на прошлой неделе издание NRK сообщило, что правительство Норвегии объявило о ряде мер жесткой экономии для беженцев в стране. Страна начала отказывать во временной защите некоторым украинцам. Речь идет о гражданах, которые либо происходят из «безопасных» регионов, либо не проживали в Украине на момент вторжения россии в 2022 году. Принудительно из страны еще никого не высылали.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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