Украинцы из каких областей не смогут получить временную защиту в Норвегии — Finance.ua

Украинцы из каких областей не смогут получить временную защиту в Норвегии Сегодня 09:45 — Личные финансы

Украинцы из каких областей не смогут получить временную защиту в Норвегии

Норвегия с 27 сентября отменила автоматическое получение защиты для украинских беженцев из шести областей Украины.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Новые правила касаются Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.

«Директорат по делам иностранцев (UDI) считает вышеуказанные области безопасными. Поэтому люди, которые будут прибывать в страну оттуда, будут проходить индивидуальную оценку их потребностей в защите и могут получить отказ в предоставлении убежища», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные изменения необходимы для контроля и постоянства миграционных процессов, а также для дальнейшей возможности равномерно помогать украинцам.

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«Они не касаются наших людей, которые уже получили временную защиту в Норвегии, и их близких родственников, а также лиц, которым предлагается медицинская эвакуация в Норвегию (пациентов службы Medevac), и, соответственно, сопровождающих их родственников», — добавили в Минреинтеграции.

Напомним, на прошлой неделе издание NRK сообщило , что правительство Норвегии объявило о ряде мер жесткой экономии для беженцев в стране. Страна начала отказывать во временной защите некоторым украинцам. Речь идет о гражданах, которые либо происходят из «безопасных» регионов, либо не проживали в Украине на момент вторжения россии в 2022 году. Принудительно из страны еще никого не высылали.

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