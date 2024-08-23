Норвегия борется с нехваткой работников в более чем 190 профессиях — Finance.ua

Норвегия борется с нехваткой работников в более чем 190 профессиях Сегодня 11:34 — Личные финансы

Норвегия борется с нехваткой работников в более чем 190 профессиях

Норвегия испытывает недостаток рабочей силы в более чем 190 профессиях.

Об этом сообщает Schengen.News.

Отмечается, что у иностранцев, которые заняты в наиболее востребованных профессиях и желают переехать в Норвегию, есть большие шансы получить работу и норвежскую рабочую визу.

Должности в Норвегии, где больше всего ощущается нехватка рабочей силы:

Уборщики. Помощники на кухне. Операторы кранов, подъемников и соответствующих установок. Мясники, работники рыбных магазинов. Монтажники металлоконструкций. Плиточники. Охранники. Обслуживающий персонал СТО. Официанты. Справочные работники контакт-центра. Ветеринары. Музыканты, певцы и композиторы. Системные администраторы. Рекрутеры. Врачи.

С другой стороны, Норвегия сообщила о семи избыточных профессиях, таких как грузчики, уборщики транспортных средств, охранники зданий, косметологи, биржевые клерки, администраторы, графические и мультимедийные дизайнеры.

Это означает, что получить работу по этим профессиям может быть трудно из-за высокой конкуренции.

Кроме того, Норвегия полагается на иностранных врачей. Норвегия и Швейцария демонстрируют высокую зависимость от врачей, прошедших обучение за рубежом.

Сколько стоит жить в Норвегии

По данным Numbeo, месячные расходы на жизнь одинокого человека в Норвегии составляют около 1100 евро (12 981 норвежских крон) без учета арендной платы. Между тем, месячная арендная плата за однокомнатную квартиру в Норвегии оценивается в 812 евро (9570 норвежских крон) за пределами центра города и 1112 евро (13 106 норвежских крон) в центре города.

Следовательно, расходы на проживание для семей выше, в зависимости от количества членов семьи, размера квартиры и расположения.

Справка Finance.ua:

работодателей просят брать на работу людей из Украины, поскольку они имеют высокую квалификацию. Норвегия предоставляет защиту более 70 тысяч украинцев. Многие из тех, кто приехал в страну в 2022 и 2023 годах, завершают годовую программу обучения, которая включает уроки норвежского языка и истории страны. Те, кто завершил интеграционную программу, сейчас ищут работу;

правительство Норвегии выделяет $7,4 млн на поддержку программ ЮНИСЕФ в Украине.



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