Украинцы инвестировали в военные облигации около 5 млрд грн — Finance.ua

Украинцы инвестировали в военные облигации около 5 млрд грн

Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

Украинцы инвестировали в военные облигации около 5 млрд грн

Министерство финансов привлекло в государственный бюджет почти 30 млрд грн с помощью военных облигаций — каждая шестая гривна от украинцев.

Об этом свидетельствуют данные депозитария Национального банка.

«Министерство финансов за 40 дней с начала полномасштабного нападения России на Украину привлекло в государственный бюджет более 29 млрд грн и около $12 млн благодаря восьми аукционам по продаже военных облигаций», — сообщили в НБУ.

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Самый большой портфель военных ОВГЗ сформировали банки. Тогда как более 4 тыс. украинских физлиц и юрлиц по состоянию на 4 апреля купили гривневых военных ОВГЗ уже на более 4,8 млрд грн, а валютных — почти на $1,6 млн.

«В то же время и дальше устойчивыми темпами увеличивается объем торгов на вторичном рынке — на прошлой неделе он вырос до 7 млрд грн», — констатировали в НБУ.

Национальный банк призывает приобщаться к поддержке государственного бюджета Украины через покупку облигаций: это позволяет поддержать бюджет и получить доходность 11% годовых.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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