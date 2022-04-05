Украинцы инвестировали в военные облигации около 5 млрд грн — Finance.ua
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Украинцы инвестировали в военные облигации около 5 млрд грн

Сегодня 11:30Фондовый рынок
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Украинцы инвестировали в военные облигации около 5 млрд грнУкраинцы инвестировали в военные облигации около 5 млрд грн
Министерство финансов привлекло в государственный бюджет почти 30 млрд грн с помощью военных облигаций — каждая шестая гривна от украинцев.
Об этом свидетельствуют данные депозитария Национального банка.
«Министерство финансов за 40 дней с начала полномасштабного нападения России на Украину привлекло в государственный бюджет более 29 млрд грн и около $12 млн благодаря восьми аукционам по продаже военных облигаций», — сообщили в НБУ.
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Самый большой портфель военных ОВГЗ сформировали банки. Тогда как более 4 тыс. украинских физлиц и юрлиц по состоянию на 4 апреля купили гривневых военных ОВГЗ уже на более 4,8 млрд грн, а валютных — почти на $1,6 млн.
«В то же время и дальше устойчивыми темпами увеличивается объем торгов на вторичном рынке — на прошлой неделе он вырос до 7 млрд грн», — констатировали в НБУ.
Национальный банк призывает приобщаться к поддержке государственного бюджета Украины через покупку облигаций: это позволяет поддержать бюджет и получить доходность 11% годовых.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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