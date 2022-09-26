Украинцы держат на депозитах 946 млрд грн — на 11 млрд грн больше, чем месяц назад Сегодня 15:03 — Кредит&Депозит

Украинцы держат на депозитах 946 млрд грн — на 11 млрд грн больше, чем месяц назад

По состоянию на 1 сентября 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 946,7 млрд грн, что на 11,2 млрд грн больше, чем было на 1 августа этого года.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2022:

вклады в национальной валюте — 588,4 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 358,3 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября 2022 года составила 2,9%, а сумма их вкладов составила 94,7 млрд грн (10,0% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года).

Возмещение вкладов

С 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 1 сентября 2022 г. в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 68 банков;

ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявлял, что с 24 февраля и до конца августа сумма депозитов резидентов в гривне выросла почти на 99,5 млрд грн, или 10,7%. В частности, в августе — на 20,5 млрд грн;

в Национальном банке наблюдают тенденцию к повышению ставок по депозитам, в частности, в некоторых банках они уже достигают 15-20%.

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