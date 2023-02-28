Украинцам с самыми низкими пенсиями проиндексируют выплаты: в Минсоцполитики назвали суммы — Finance.ua

Украинцам с самыми низкими пенсиями проиндексируют выплаты: в Минсоцполитики назвали суммы Сегодня 11:03 — Личные финансы

Украинцам с самыми низкими пенсиями проиндексируют выплаты: в Минсоцполитики назвали суммы

В 2023 году будет проведена индексация самых низких пенсий. Ранее такие пенсии под индексацию не подпадали и пересматривались исключительно вместе с повышением прожиточного минимума (который растет медленнее, чем индексация).

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно постановлению Кабмина, размер индексации пенсий с 1 марта 2023 года составит 19,7%. Повышение размера пенсий произойдет для 10,5 млн пенсионеров.

В частности, с 1 марта будут индексированы пенсии для:

5,2 млн «гражданских» пенсионеров, которым пенсия назначена по Закону № 1058 до 2020 г.; для них повышение пенсии будет произведено через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, с которой начисляется пенсия;

показателя средней заработной платы, с которой начисляется пенсия; 4,2 млн человек, у которых возрастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. В частности: минимальные пенсии, размер которых уже включает в себя государственную доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Впервые будет проиндексирован такой гарантированный государством минимальный размер пенсии. Для таких пенсий рост составит от 420 до 520 грн (по сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022 года);

фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. В частности: минимальные пенсии, размер которых уже включает в себя государственную доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Впервые будет проиндексирован такой гарантированный государством минимальный размер пенсии. Для таких пенсий рост составит от (по сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022 года); 0,5 млн пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%;

94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Также будут далее выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340 грн:

570 грн — людям старше 80 лет;

456 грн — людям в возрасте от 75-80 лет;

300 грн — людям в возрасте от 70-75 лет.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы на 19,7% ежемесячные страховые выплаты для 166,5 тысячи пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

С 1 апреля будет произведен автоматический перерасчет пенсий для 0,6 млн работающих пенсионеров, с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.

С 1 июля также будут проиндексированы на 19,7% пенсии специальные пенсии для 22,7 тыс. ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

При любых расчетах повышение пенсий будет составлять не менее 100 гривен.

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Кому пенсию не проиндексируют

Тем пенсионерам, кому пенсии были назначены в 2020-2022 годах, получат повышение в 100 гривен. Сами пенсии для них не будут индексироваться, поскольку они уже получают пенсию значительно выше, чем те граждане, которые имеют такой же стаж, соотношение их заработной платы к средней заработной плате в стране, но вышедшие на пенсию в предыдущие годы.

Это обусловлено тем, что пенсии для достигших пенсионного возраста, начиная с 2020 года, начислены с более высокой, чем в предыдущие годы, средней заработной платы. Следовательно, индексация пенсионных выплат для них привела бы к увеличению разрыва между размером пенсии для людей с одинаковым стажем, одинаковым соотношением их заработной платы к средней заработной плате в стране, но вышедших на пенсию в разные годы.

«С целью поддержки наименее защищенных граждан в условиях войны и высокой инфляции и несмотря на то, что Законом о государственном бюджете на 2023 год разрешено Кабинету Министров определять условия и размеры индексации пенсий, Правительство не только обеспечило выполнение требований законодательства относительно проведения индексации пенсий с 1 марта В 2023 году, но и расширило периметр индексации», — подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.

Одновременно правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен 1,5 тыс. грн. для всех получателей пенсии и страховых выплат, независимо от категории.

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