Украинцам рассказали о новых и будущих опциях в приложении «Дія» — Finance.ua

Украинцам рассказали о новых и будущих опциях в приложении «Дія»

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Украинцам рассказали о новых и будущих опциях в приложении «Дія»

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых и будущих опциях в приложении «Дія».

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

По словам Федорова, новой услугой «єДокумент» смогут воспользоваться все украинцы, по каким-то причинам не успевшие забрать оригиналы своих документов.

«Все пользователи „Дії“ автоматически получили этот документ. Нужно просто обновить приложение „Дія“, у кого оно автоматически не обновлено, и можно получать все государственные услуги, использовать как обычный паспорт этот документ», — сказал Федоров.

Он добавил, что документ будет действовать во время военного положения и его можно использовать во всех жизненных ситуациях.

Вице-премьер рассказал также о выплатах 6500 грн для украинцев, проживающих на территориях, где происходят военные действия.

«Сейчас более полутора миллионов украинцев за эту услугу получили эти деньги. Все пользователи „Дії“ могут это сделать автоматически, удобно, в несколько кликов», — сказал он.

Деньги будут поступать на карту, и их можно будет потратить на любые нужды. Также, при необходимости, их можно будет снять с карты в банкомате.

По словам Федорова, отныне в «Дії» можно будет известить о местонахождении оккупанта.

«Я обращаюсь ко всем украинцам: если вы видите вражескую технику, очень осторожно, незаметно, если есть такая возможность, через „Дію“ известить о местонахождении этой техники», — сказал он.

Также Федоров сообщил, что приложение «Дії» еще ожидает ряд новых опций.

«Мы работаем над тем, чтобы радио появилось в „Дії“, новые каналы, для детей каналы, чтобы была возможность смотреть разный контент. Мы также над услугами работаем. Премьер-министр анонсировал услугу, где можно будет сообщить о недвижимости, которая пострадала во время войны, для того чтобы потом получить компенсацию после того, как закончатся все военные действия и после нашей победы. украинцы, и будем стараться очень быстро запускать эти услуги для того, чтобы украинцы максимально решали свои проблемы по цифровым каналам», — подчеркнул министр.

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