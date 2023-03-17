Украинцам предлагают ходить в отпуска по-новому — Finance.ua

Украинцам предлагают ходить в отпуска по-новому Сегодня 15:46 — Личные финансы

Украинцам предлагают ходить в отпуска по-новому

В Украине хотят пересмотреть правила предоставления работникам ежегодных отпусков.

С соответствующей инициативой выступили народные депутаты от «Слуги народа».

В ближайшее время парламент должен рассмотреть соответствующий законопроект № 8313, который призван упорядочить эту процедуру.

Какие изменения в предоставлении отпусков предлагают:

отпуск при рождении ребенка не позднее 3 месяцев со дня рождения;

основную непрерывную часть ежегодного отпуска не менее 14 календарных дней;

отпуск в связи с усыновлением ребенка независимо от возраста ребенка;

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максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты увеличить с 15 до 30 календарных дней в году;

отпуск демобилизованным 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере социальных отпусков № 9018, которым предусматривается внесение изменений в КЗоТ и Закон Украины Об отпусках.

Справка Finance.ua:

статьей 2 Закона № 504 установлен запрет замены отпуска денежной компенсацией, кроме случаев, предусмотренных ст. 24 настоящего Закона, а именно — в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

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