Украинцам предлагают ходить в отпуска по-новому — Finance.ua
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Украинцам предлагают ходить в отпуска по-новому

Личные финансы
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Украинцам предлагают ходить в отпуска по-новому
Украинцам предлагают ходить в отпуска по-новому
В Украине хотят пересмотреть правила предоставления работникам ежегодных отпусков.
С соответствующей инициативой выступили народные депутаты от «Слуги народа».
В ближайшее время парламент должен рассмотреть соответствующий законопроект № 8313, который призван упорядочить эту процедуру.

Какие изменения в предоставлении отпусков предлагают:

  • отпуск при рождении ребенка не позднее 3 месяцев со дня рождения;
  • основную непрерывную часть ежегодного отпуска не менее 14 календарных дней;
  • отпуск в связи с усыновлением ребенка независимо от возраста ребенка;
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  • максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты увеличить с 15 до 30 календарных дней в году;
  • отпуск демобилизованным 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.
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Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере социальных отпусков № 9018, которым предусматривается внесение изменений в КЗоТ и Закон Украины Об отпусках.

Справка Finance.ua:

  • статьей 2 Закона № 504 установлен запрет замены отпуска денежной компенсацией, кроме случаев, предусмотренных ст. 24 настоящего Закона, а именно — в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.
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По материалам:
Finance.ua
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