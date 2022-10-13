Украинцам понадобится $4 млрд гуманитарной помощи в следующем году — Finance.ua
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Украинцам понадобится $4 млрд гуманитарной помощи в следующем году

Казна и Политика
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Для того чтобы обеспечить все запросы пострадавших от войны украинцев, на 2023 год понадобится минимум $4,3 млрд.
Об этом свидетельствуют данные UNOCHA — Управление ООН по координации гуманитарных прав в Украине, передает пресс-служба Минреинтеграции.
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«В значительной поддержке нуждаются внутренние переселенцы — люди, покинувшие свои дома из-за войны — их в Украине насчитывается около 7 млн, а также жители уже освобожденных территорий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году из-за российской агрессии против Украины помощь требуется 17,7 млн украинцев. В то же время 13,4 млн такую помощь уже получили от разных операторов на общую сумму $2,9 млрд, что составляет 67% от общей потребности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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