Украина завершила реструктуризацию долга на 20,5 млрд долларов — Finance.ua

Украина завершила реструктуризацию долга на 20,5 млрд долларов Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Украина завершила реструктуризацию долга на 20,5 млрд долларов

Украина объявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Эта транзакция была осуществлена ​​в целях восстановления долговой устойчивости, сохранения макрофинансовой стабильности и увеличения ресурсов государственного бюджета в условиях продолжения российской военной агрессии против Украины.

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Процесс реструктуризации включал обмен тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора на сумму около 20,5 млрд долларов США (приблизительно 24 млрд долларов США с учетом капитализированных процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью 15,2 млрд долларов США.

В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около 9 млрд долларов США. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой приведенной стоимости долга около 60% (при ставке дисконтировании 14%).

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Это одно из самых больших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга.

Долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии 11,4 млрд долларов США в течение следующих трех лет. Кроме того, расходы на обслуживание и погашение долга к 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности 22,8 млрд долларов США.

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Это соглашение отвечает целям программы МВФ по устойчивости долга и было одобрено Группой кредиторов Украины.

Реструктуризация была выполнена в сотрудничестве с White & Case как юридическими советниками и Rothschild & Co как финансовыми советниками Министерства финансов Украины.

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