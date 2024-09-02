Государственный долг Украины с начала войны увеличился вдвое: Гетманцев оценил ситуацию — Finance.ua

Государственный долг Украины с начала войны увеличился вдвое: Гетманцев оценил ситуацию
За два с половиной года полномасштабной войны государственный долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте в 2,3 раза (+3644 млрд грн), а в валютном эквиваленте — на 66% (+62 млрд долл.). Но Украина имеет опыт стабилизации и сокращения государственного долга, который приобрела после горячей фазы войны на Донбассе в 2014—2015 годах.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
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«По данным Министерства финансов, на 31 июля 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 374,1 млрд грн, в валютном эквиваленте — 155,4 млрд долл. В июле государственный долг в гривне вырос на 3,3% (+206, 2 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 2,1% (+3,2 млрд долл.). Основная часть прироста госдолга в валюте за отчетный месяц обусловлена привлечением 5-го транша от МВФ в размере 2,2 млрд дол. по программе EFF, а также укреплением евро против доллара США, что привело к росту долларового эквивалента части долга, деноминированного в евро», — отметил Гетманцев.
Структура государственного долга (на конец июля)
- 75,3% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 24,7% - долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%);
- 72,7% - внешний долг, 27,3% - внутренний (до войны 61% и 39% соответственно);
- 55% - внешние официальные ссуды (в т.ч. ЕС — 25,7%), 26,2% - ОВГЗ, 13,7% - еврооблигации (вкл. гарантированные государством), 5,1%;
- другая задолженность.
С начала войны (февраль 2022 года) государственный долг увеличился
- в гривневом эквиваленте — в 2,3 раза (+3 644 млрд грн);
- в валютном эквиваленте — на 66% (+62 млрд долл.).
Динамика и перспективы госдолга
Из-за необходимости финансирования значительного дефицита бюджета, обусловленного полномасштабной войной, показатели объема и структуры государственного долга продолжают ухудшаться.
«Тем не менее, как для трех лет войны, которые к тому же пришлись на период высоких процентных ставок в мире, долговая нагрузка остается умеренной и контролируемой. В первой половине 2024 года расходы на обслуживание государственного долга составили 8,6% от расходов общего фонда государственного бюджета (против 13,4% за аналогичный период 2021 года и 12,4% по итогам 2021 года). Для понимания за 2014 — 2021 гг. такие расходы составляли в среднем 13,4% расходов общего фонда государственного бюджета. Тогда как за 2022 — первую половину 2024 года они не превышают 8%», — подчеркнул нардеп.
По его словам, это достигается за счет того, что львиная доля роста государственного долга во время войны обуславливается официальными ссудами на льготных условиях с отсрочкой платежа, на долгосрочный период, по низким ставкам. По сути, весь внешний государственный долг, который привлекает сейчас Украина, предоставляется на нерыночных условиях. Это касается и долга перед МВФ, стоимость которого сейчас заметно выше, чем до войны из-за роста ставок центральных банков мира, но эта ставка по программе EFF сейчас меньше стоимости потенциальных внешних рыночных заимствований.
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По оценкам Минфина, за первую половину 2024 года средневзвешенная стоимость госдолга Украины сократилась на 10,3% - с 6,24 до 5,6 процента.
«В августе НБУ улучшил прогноз соотношения государственного долга к ВВП на 2024 год до 89,6% (с 93,8% в апреле). Напомню, что по итогам 2023 года долговая нагрузка на экономику составила 84,4% ВВП. Таким образом, как для третьего года полномасштабной войны имеем умеренный рост долгового бремени, основной прирост которого пришелся на первый год войны из-за существенного падения ВВП на 29% и девальвации гривны на 25%», — добавил Гетманцев.
Он утверждает, что стабилизации госдолга на уровне 90−95% ВВП в последующие 2−3 года будет способствовать успешная реструктуризация выплат по еврооблигациям, а еще раньше продолжение отсрочки по обслуживанию и погашению ссуд перед Парижским клубом до 2027 года. Украина остается в программе МВФ, устанавливающей рамку для возвращения на траекторию устойчивого уровня государственного долга.
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