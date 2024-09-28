Украина вошла в десятку лидеров в мировом рейтинге благотворительности — Finance.ua

Украина вошла в десятку лидеров в мировом рейтинге благотворительности
Украина занимает седьмое место в мировом рейтинге благотворительности этого года. В прошлом году украинцы были на второй позиции.
Об этом свидетельствуют данные последнего рейтинга благотворительности Charities Aid Foundation.
Этот рейтинг основан на уровне участия граждан в благотворительных инициативах, таких как помощь незнакомцам, финансовые пожертвования и волонтерство.
Основные показатели благотворительности в Украине
Отчет показывает, что 77% украинцев оказывали помощь нуждающимся, 67% совершали пожертвования на благотворительность, а 27% принимали участие в волонтерской деятельности.
Несмотря на снижение на седьмую позицию по сравнению со вторым местом в 2022 году, Украина уже третий год подряд входит в первую десятку, демонстрируя высокую самоорганизацию и солидарность своего общества.
Сравнение с другими странами
В первую десятку рейтинга вошли только две крупнейшие экономики мира (Индонезия и США), а одна из самых бедных стран мира — Гамбия — занимает четвертое место.
Например, в США 63% населения помогают незнакомцам, 58% делают пожертвования, а 24% занимаются волонтерством, в Австралии — 69%, 61% и 36% соответственно.
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