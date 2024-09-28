Украина вошла в десятку лидеров в мировом рейтинге благотворительности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина вошла в десятку лидеров в мировом рейтинге благотворительности

Мир
11
Украина вошла в десятку лидеров в мировом рейтинге благотворительности
Украина вошла в десятку лидеров в мировом рейтинге благотворительности
Украина занимает седьмое место в мировом рейтинге благотворительности этого года. В прошлом году украинцы были на второй позиции.
Об этом свидетельствуют данные последнего рейтинга благотворительности Charities Aid Foundation.
Этот рейтинг основан на уровне участия граждан в благотворительных инициативах, таких как помощь незнакомцам, финансовые пожертвования и волонтерство.

Основные показатели благотворительности в Украине

Отчет показывает, что 77% украинцев оказывали помощь нуждающимся, 67% совершали пожертвования на благотворительность, а 27% принимали участие в волонтерской деятельности.
Несмотря на снижение на седьмую позицию по сравнению со вторым местом в 2022 году, Украина уже третий год подряд входит в первую десятку, демонстрируя высокую самоорганизацию и солидарность своего общества.

Сравнение с другими странами

В первую десятку рейтинга вошли только две крупнейшие экономики мира (Индонезия и США), а одна из самых бедных стран мира — Гамбия — занимает четвертое место.
Украина вошла в десятку лидеров в мировом рейтинге благотворительности
Например, в США 63% населения помогают незнакомцам, 58% делают пожертвования, а 24% занимаются волонтерством, в Австралии — 69%, 61% и 36% соответственно.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.