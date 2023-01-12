Украина в прошлом году нарастила товарный экспорт в ЕС на 4,2% — Finance.ua
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Украина в прошлом году нарастила товарный экспорт в ЕС на 4,2%

Казна и Политика
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Украина в прошлом году нарастила товарный экспорт в ЕС на 4,2%
Украина в прошлом году нарастила товарный экспорт в ЕС на 4,2%
По предварительным оценкам, Украина в 2022 году нарастила экспорт в страны ЕС на 4,2% до 28 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
«Это чрезвычайно важно с учетом диверсификации логистических маршрутов — а именно такую задачу мы ставим на будущее, в том числе и Планом восстановления. Украина будет расширять сухопутные транспортные коридоры и экспорт в ЕС и соответственно будет меньше зависеть от морского экспорта даже после разблокирования и возвращения всех портов. И, безусловно, это важно, учитывая дальнейшую экономическую интеграцию на рынки ЕС, привлечение Украины к европейским цепочкам добавленной стоимости», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Рост экспорта в ЕС стал возможен, в частности, благодаря:
  • мерам по поддержке украинской экономики в целом и экспорта в частности. Это либерализация налогов, дерегулирование, поддержка производителей, страхование экспорта с помощью инструментов ЭКА;
  • мерам, принятым партнерами в одностороннем порядке, или совместно с Украиной. Это открытие, в частности, европейских рынков для украинских товаров (временная, сроком на год либерализация торговли, экономический «безвиз»), инициатива ЕС «Пути солидарности», «таможенный безвиз», «транспортный безвиз» и т.д.
Динамика показателей внешней торговли Украины в 2023 году будет формироваться в направлении постепенного наверстывания потерь, понесенных в 2022 году. Бюджет на 2023 г. предусматривает рост экспорта товаров и услуг на 7,2%. Это с учетом сложившейся в производственном комплексе ситуации с доступом к трем портам на Черном море для экспорта продукции АПК, постепенному расширению внутреннего спроса, спросу на IT-услуги в мире и т.д.
Также на результаты внешнеэкономической деятельности повлияет политика правительства.
«Мы настроены активно продвигать украинский экспорт на внешние рынки, работать на дальнейшее уменьшение барьеров для экспорта украинских товаров и услуг путем поддержки экспорта через развитие инструментов кредитования, страхования и перестрахования экспорта», — подчеркнула Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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