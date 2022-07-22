Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна — Finance.ua

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и генсек ООН подписали «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов».

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источник в правительстве Украины.

По данным источников, документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Собеседник подчеркнул, что Украина не подписывает ни одного документа с россией.

Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме.

Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и россии.

«Инициатива» предусматривает, что контроль за портами «Одесса», «Черноморск» и «Южный» полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах любых других судов, кроме тех, которые должны обеспечить экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается.

Также документ не предусматривает никакого ослабления санкций в отношении россии, невзирая на то, что россияне неоднократно пытались это прописать.

Эту информацию также подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, никакого транспортного сопровождения российскими кораблями или присутствия представителей россии в украинских портах не будет. В случае провокаций последует немедленный военный ответ.

Все проверки транспортных судов будут производиться общими группами в территориальных водах при необходимости.

Напомним, 13 июля в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.

По сообщениям СМИ, на встрече были согласованы ключевые аспекты путей возобновления экспорта зерна. Речь шла, в частности, о том, что зерно будут вывозить из трех украинских портов в сопровождении конвоев, а турецкий флот будет инспектировать прибывающие в украинские порты пустые суда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.