Украина сможет получать газ из Румынии — Finance.ua

Украина сможет получать газ из Румынии Сегодня 11:29 — Энергетика

Украина сможет получать газ из Румынии

Украина теперь сможет надеяться на поставку газа из Румынии. Топливо при необходимости будут перекачивать из Балкан.

Об этом сказал румынский премьер Николае Чуке во время запуска интерконнектора Греция-Болгария, сообщил накануне сайт Digi24

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«По сути этот интерконнектор соединит сеть, которая проходит через Анатолию и Адриатику, а также подключится к трубопроводу BRUA, обеспечивая тем самым поставки газа в Болгарию и Румынию», — сказал Чуке на пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

«И, конечно, мы можем обеспечить поставки газа нашим восточным партнерам — Украине и Республике Молдова и другим странам по схеме распределения этой газовой сети», — добавил премьер Румынии.

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