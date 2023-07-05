Украина расширяет программу «єОселя»: кто сможет получить доступную ипотеку — Finance.ua

Украина расширяет программу «єОселя»: кто сможет получить доступную ипотеку Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Украина расширяет программу «єОселя»: кто сможет получить доступную ипотеку

Украина собирается расширять программу доступной ипотеки «єОселя» на все категории граждан.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В прошлом году в Украине запустили программу «єОселя». Она дала возможность военным, правоохранителям, учителям, медикам и ученым получать ипотеку под 3%.

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«Сейчас таких льготных ипотечных кредитов уже выдано на сумму более 1,2 млрд грн», — сообщил Шмыгаль.

Теперь правительство хочет расширить программу

«Вносим изменения, благодаря которым участие в программе „єОселя“ смогут принять другие украинцы, не имеющие собственного жилья. Для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос — от 20%, а срок кредитования — до 20 лет», — заявил премьер.

Эти и другие изменения в программе позволят существенно активизировать выдачу ипотеки.

«Мы создаем возможность для украинских семей, нуждающихся в жилье, получить его уже сейчас», — добавил он.

Как добавили в Укрфинжилище, подать заявку по программе с августа смогут:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 кв. метра для семьи из одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.

Для этих категорий граждан будут действовать следующие условия:

фиксированная годовая ставка в гривне — 7%;

первый взнос — от 20%;

срок кредитования — до 20 лет;

приобрести можно квартиру в доме, который строится или не старше трех лет на момент заключения договора.

«Выбрать строящееся жилье граждане смогут только у застройщиков, которые аккредитованы банками-участниками программы. В рамках „єОселі“ допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита. Такая модель работы обеспечивает защиту прав заемщиков „єОселі“ при покупке квартиры на первичном рынке в строящихся объектах. Аккредитация застройщиков банками в программе будет доступна только для тех застройщиков, которые выбрали прозрачные механизмы финансирования строительства», — говорится в сообщении.

Программа остается доступной под 3% годовых для категорий военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.

Также Кабмин принял решение о выделении почти 5,3 млрд грн на восстановление в десяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской.

За эти средства будут реализованы критически необходимые для общин проекты, оказывающие непосредственное влияние на качество жизни людей.

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