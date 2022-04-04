Украина предотвратила экспорт продовольствия в беларусь на $500 тысяч — Finance.ua
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Украина предотвратила экспорт продовольствия в беларусь на $500 тысяч

Сегодня 19:34Казна и Политика
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Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 тыс. шт. Общая рыночная стоимость продовольственных товаров, которые планировалось ими маркировать для осуществления экспорта в беларусь, составляет более $500 тыс.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины и ТУ Государственного бюро расследований в г. Хмельницком на территории обслуживания Винницкой таможни обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 000 шт., принадлежащий белорусскому обществу. Указанными контрольными знаками его украинский контрагент планировал дополнительно маркировать продовольственные товары для экспорта в беларусь. Согласно заключенному договору, общая рыночная стоимость этой продукции составляет более 500 000 долларов США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители изъяли из оборота соответствующие унифицированные контрольные знаки и сделали невозможным их использование для маркировки.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада 3 марта приняла закон, предусматривающий национализацию российского имущества на территории Украины. Бюро экономической безопасности уже инициировало национализацию имущества России на 35 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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