Украина получит от японцев льготный кредит на 100 миллионов долларов — Finance.ua
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Украина получит от японцев льготный кредит на 100 миллионов долларов

Сегодня 17:41Казна и Политика
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Украина получит от японцев льготный кредит на 100 миллионов долларовУкраина получит от японцев льготный кредит на 100 миллионов долларов
Украина подписала с Японским агентством международного сотрудничества соглашение о получении льготного кредита в 100 млн долларов.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Соглашение 16 мая подписали иинистр финансов Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) Др. Танака.
«Льготный кредит в 13 млрд иен — первая часть согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией — будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь на поддержку наиболее незащищенного населения Украины», — отметил Марченко.
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«В подписанном соглашении, прежде всего, речь идет о бюджетной поддержке стабилизации ситуации в Украине, в частности, обеспечении первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов», — говорится в сообщении.
Срок погашения кредита — 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых.
28 апреля было подписано Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Украины и Правительством Японии о привлечении кредита Японского агентства международного сотрудничества с целью реализации совместного с МБРР системного проекта «Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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