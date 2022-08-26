Украина получила 3 миллиарда долларов гранта от США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила 3 миллиарда долларов гранта от США

Казна и Политика
134
Украина получила 3 миллиарда долларов гранта от США
Украина получила 3 миллиарда долларов гранта от США
В государственный бюджет уже поступила часть гранта в размере 3 млрд долларов от США через механизм Всемирного банка.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Это первый транш грантовых средств с 4,5 млрд дол. США, предоставленных Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».
«Привлеченные средства позволят сохранить действенность и устойчивость функционирования украинской системы государственного управления, а также и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат в условиях борьбы с агрессором», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Читайте также
На сегодняшний день в Украине реализуется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» на общую сумму 2,79 млрд дол. США.
С целью дальнейшей поддержки госбюджета между Правительством Украины и Всемирным банком достигнута договоренность об увеличении финансирования Проекта и расширении категорий приемлемых расходов.
Место для вашей рекламы
9 августа 2022 Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине очередной безвозвратной бюджетной поддержки в форме гранта в размере 4,5 млрд дол. США.
Указанные грантовые средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ и т.д.

Справка Finance.ua:

  • Всего с начала открытой военной агрессии россии при содействии Всемирного банка Соединенные Штаты Америки уже предоставили Украине 8,5 млрд дол. США грантовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.