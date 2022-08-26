Украина получила 3 миллиарда долларов гранта от США — Finance.ua

Украина получила 3 миллиарда долларов гранта от США Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Украина получила 3 миллиарда долларов гранта от США

В государственный бюджет уже поступила часть гранта в размере 3 млрд долларов от США через механизм Всемирного банка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Это первый транш грантовых средств с 4,5 млрд дол. США, предоставленных Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

«Привлеченные средства позволят сохранить действенность и устойчивость функционирования украинской системы государственного управления, а также и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат в условиях борьбы с агрессором», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

На сегодняшний день в Украине реализуется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» на общую сумму 2,79 млрд дол. США.

С целью дальнейшей поддержки госбюджета между Правительством Украины и Всемирным банком достигнута договоренность об увеличении финансирования Проекта и расширении категорий приемлемых расходов.

9 августа 2022 Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине очередной безвозвратной бюджетной поддержки в форме гранта в размере 4,5 млрд дол. США.

Указанные грантовые средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ и т.д.

Справка Finance.ua:

Всего с начала открытой военной агрессии россии при содействии Всемирного банка Соединенные Штаты Америки уже предоставили Украине 8,5 млрд дол. США грантовой помощи.

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