Украина получила 1,32 млрд гривен от продажи арестованного аммиака, принадлежавшего россиянам — Finance.ua
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Украина получила 1,32 млрд гривен от продажи арестованного аммиака, принадлежавшего россиянам

Казна и Политика
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Украина получила 1,32 млрд гривен от продажи арестованного аммиака, принадлежавшего россиянам
Украина получила 1,32 млрд гривен от продажи арестованного аммиака, принадлежавшего россиянам, Зображення: БЕБ
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало российский аммиак, арестованный сотрудниками Бюро экономической безопасности Украины.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Этот аммиак принадлежит компаниям и физическим лицам из россии. Имущество было арестовано, чтобы предотвратить продажу и вывод этих актов за границу. Крайнюю партию российского аммиака реализовали за 254 млн грн.
По результатам продаж пяти партий аммиака весом около 42 тыс. тонн, АРМА получило более 1,32 миллиарда гривен.
«В целях максимально быстрого перечисления этих средств для нужд ВСУ, по согласованию с правительством, они перечисляются на приобретение военных облигаций. Совместными усилиями обеспечиваем финансирование и поддержку ВСУ. Вместе приближаем нашу победу над российским агрессором», — отметил Директор БЭБ Вадим Мельник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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