Украина планирует нарастить импорт топлива — Finance.ua

Украина планирует нарастить импорт топлива

Сегодня 19:29 — Энергетика

Украина планирует нарастить импорт топлива

Импорт топлива в июне должен увеличиться в 1,6 раза, до 600 тыс. тонн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

«Мы в марте импортировали 60 тыс. тонн, в апреле — уже 191 тыс. тонн, в мае — 380 тыс. тонн. Думаю, что в июне по факту будет 600 тыс. тонн», — сказала она.

Сети АЗС должны сформировать запасы бензина и топлива на две недели, чтобы избежать дефицита топлива, но сейчас запасы сформированы на 7-8 дней вперед, пояснила Свириденко.

Справка Finance.ua:

за последние полтора месяца только в столице по результатам проведенных на АЗС проверок наложены штрафы на общую сумму более 1,5 млн грн. Госпродпотребслужба также просит отменить мораторий на проведение проверок качества топлива, ведь есть случаи его разведения;

мобильный оператор «Vodafone Украина» запустил бесплатный сервис поиска топлива рядом с домом;

топливные компании Закарпатья отказались поставлять горючее в другие регионы Украины, пока не будет обеспечена потребность области. Топливо не выходит за пределы области, «даже несмотря на сверхрентабельные предложения».

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