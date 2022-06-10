Vodafone запустив сервіс пошуку пального поблизу — Finance.ua

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Vodafone запустив сервіс пошуку пального поблизу

Вчора 08:36Особисті фінанси
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Мобільний оператор «Vodafone Україна» запустив безкоштовний сервіс пошуку пального поряд з домом. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як це працює?

Для того, щоб дізнатись, де неподалік можна заправитись, потрібно відправити SMS на короткий номер 225. В залежності від виду пального, яке потрібно знайти, в тексті треба вказати цифру:
  • 1 — газ;
  • 2 — бензин;
  • 3 — дизельне пальне.
Vodafone знайде найближчу до клієнта/клієнтки заправку з потрібним видом пального та сповістить про наявність. Користувачу/користувачці сервісу надійде SMS «Обраний Вами вид пального знайдено» і адреса АЗС.
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Якщо бак вже повний, інформування можна відключити, надіславши SMS зі словом «СТОП» на номер 225. Поки СТОП не буде надіслано, сервіс буде інформувати про наявність пального, але не більше трьох разів на добу.
За один раз можна замовити тільки один вид пального, якщо SMS було декілька, Vodafone відправить інформацію у відповідь на останній запит.
Послуга використовує дані по зовнішньому API від web-розробника з Кропивницького Романа Багатого, який створив Telegram-бот PetrolAlertUA — сервіс про наявність пального на АЗС.
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За матеріалами: Ain.Ua
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