Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші регіони України — Finance.ua

Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші регіони України

Вчора 16:45 — Енергетика

Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області. Паливо не виходить за межі області «навіть попри надрентабельні пропозиції».

Про це повідомив у заяві голова обласної військової адміністрації області Віктор Микита, якого цитує прес-служба ОВА.

За його словами, всі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами та займають тут сьогодні 40%, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.

«Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття», — заявив Микита.

Під час зустріч голови ОВА з представниками паливного сектору економіки мова йшла про обсяги споживання нафтопродуктів, їх постачання з країн ЄС.

«Важливо, наш бізнес має контракти із закордонними компаніями, окрім того, зараз вантажівки з цистернами, котрі прямують з пальним чи по нього, проходять митний контроль позачергово. Завдяки бізнесу нам вдалося врегулювати ситуацію на ринку нафтопродуктів, зменшити черги на автозаправних станціях, допомогти аграріям у придбанні пального для проведення посівної», — сказав Микита.

Довідка Finance.ua:

прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та по пальне в країни Євросоюзу. Це сприятиме швидшому вирішенню проблеми дефіциту пального в Україні.

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