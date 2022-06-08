Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші регіони України — Finance.ua
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Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші регіони України

Вчора 16:45Енергетика
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Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області. Паливо не виходить за межі області «навіть попри надрентабельні пропозиції».
Про це повідомив у заяві голова обласної військової адміністрації області Віктор Микита, якого цитує прес-служба ОВА.
За його словами, всі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами та займають тут сьогодні 40%, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.
«Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття», — заявив Микита.
Під час зустріч голови ОВА з представниками паливного сектору економіки мова йшла про обсяги споживання нафтопродуктів, їх постачання з країн ЄС.
«Важливо, наш бізнес має контракти із закордонними компаніями, окрім того, зараз вантажівки з цистернами, котрі прямують з пальним чи по нього, проходять митний контроль позачергово. Завдяки бізнесу нам вдалося врегулювати ситуацію на ринку нафтопродуктів, зменшити черги на автозаправних станціях, допомогти аграріям у придбанні пального для проведення посівної», — сказав Микита.

Довідка Finance.ua:

  • прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та по пальне в країни Євросоюзу. Це сприятиме швидшому вирішенню проблеми дефіциту пального в Україні.
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За матеріалами: РБК-Україна
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