Украина, несмотря на ограничения Евросоюза, нарастила экспорт сахара — Finance.ua

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Украина, несмотря на ограничения Евросоюза, нарастила экспорт сахара

Казна и Политика
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Украина, несмотря на ограничения Евросоюза, нарастила экспорт сахара
Украина, несмотря на ограничения Евросоюза, нарастила экспорт сахара
За первые пять месяцев 2024—2025 маркетингового года (сентябрь 2024 — январь 2025) Украина экспортировала более 352 00 тонн сахара, что на 17% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины «Укрцукор».
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В ассоциации подчеркнули, что весь объем поставок был ориентирован на мировой рынок. Для сравнения, в сентябре 2023-январе 2024 года на глобальный рынок приходилось лишь 9,5% экспорта сахара.

Платежные карты банков Украины

«Значительный рост доли мирового рынка является результатом успешных усилий украинских сахарников в поиске альтернативных рынков сбыта из-за ограничений, введенных ЕС в отношении украинского сахара», — пояснили в ассоциации.

Основные направления экспорта украинского сахара:

  • Турция (19% от общего объема),
  • Ливия,
  • Сомали,
  • Шри-Ланка
  • Северная Македония.
С 1 января 2025 года возможность экспорта сахара из Украины в страны ЕС возобновилась, поэтому за первые пять месяцев этого года украинские производители смогут экспортировать в ЕС 107,3 ​​тыс. т сахара.
По оценочным данным, в прошлом году общий объем производства сахара в Украине составил 1,8 млн т, в то же время объем внутреннего рынка оценивается в 900 тыс. рублей. т в год.
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По материалам:
Finance.ua
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