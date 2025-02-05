Украина, несмотря на ограничения Евросоюза, нарастила экспорт сахара — Finance.ua

Украина, несмотря на ограничения Евросоюза, нарастила экспорт сахара Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Украина, несмотря на ограничения Евросоюза, нарастила экспорт сахара

За первые пять месяцев 2024—2025 маркетингового года (сентябрь 2024 — январь 2025) Украина экспортировала более 352 00 тонн сахара, что на 17% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины «Укрцукор».

В ассоциации подчеркнули, что весь объем поставок был ориентирован на мировой рынок. Для сравнения, в сентябре 2023-январе 2024 года на глобальный рынок приходилось лишь 9,5% экспорта сахара.

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«Значительный рост доли мирового рынка является результатом успешных усилий украинских сахарников в поиске альтернативных рынков сбыта из-за ограничений, введенных ЕС в отношении украинского сахара», — пояснили в ассоциации.

Основные направления экспорта украинского сахара:

Турция (19% от общего объема),

Ливия,

Сомали,

Шри-Ланка

Северная Македония.

С 1 января 2025 года возможность экспорта сахара из Украины в страны ЕС возобновилась, поэтому за первые пять месяцев этого года украинские производители смогут экспортировать в ЕС 107,3 ​​тыс. т сахара.

По оценочным данным, в прошлом году общий объем производства сахара в Украине составил 1,8 млн т, в то же время объем внутреннего рынка оценивается в 900 тыс. рублей. т в год.

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