Украина недополучила таможенных платежей на 8 миллиардов из-за блокировки границы — Finance.ua

Украина недополучила таможенных платежей на 8 миллиардов из-за блокировки границы Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Украина недополучила таможенных платежей на 8 миллиардов из-за блокировки границы

Из-за блокировки границы с Польшей Украина недополучила около 8 млрд гривен таможенных платежей, финансовые потери бизнеса — более 1,5 млрд евро.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в ходе брифинга в Media Center Ukraine.

«Это слишком большие средства, и эти средства продолжают прибавляться. Потому что фактически сегодня простаивание одних суток для перевозчика достигает более 200 евро. Это только простоя, не говоря об потерянных контрактах, упущенной возможности вовремя реализовать свою продукцию, возможные применения к бизнесу пени вследствие несвоевременной поставки продукции — все это сегодня ложится на плечи украинских товаропроизводителей, переработчиков, логистических компаний», — отметил Денис Марчук.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за блокады границы польскими фермерами Польша несет больше убытков, чем Украина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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