Украина и США запускают новые проекты в сфере малых модульных реакторов — Finance.ua

Украина и США запускают новые проекты в сфере малых модульных реакторов Сегодня 20:33 — Технологии&Авто

Украина и США запускают новые проекты в сфере малых модульных реакторов

Украина и США объявили о старте трех совместных проектов в сфере малых модульных реакторов (ММР) с общим финансированием $30 млн. Эта инициатива была представлена ​​на климатической конференции COP29 в Баку.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Сотрудничество будет проходить в рамках программы FIRST (Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов).

Читайте также Google заказывает малые модульные ядерные реакторы для питания ИИ

Отмечается, что эта инициатива является стратегическим шагом для достижения глобальных климатических целей, региональной энергетической безопасности, экономического роста и перспектив послевоенного лидерства Украины в использовании передовых ядерных технологий.

Программа предусматривает реализацию трех взаимосвязанных проектов:

строительство пилотного завода по производству чистого водорода и аммиака (проект «Чистое топливо»);

конверсию угольных электростанций на ММР (проект «Феникс»);

разработку дорожной карты декарбонизации сталелитейной промышленности с помощью ММР (проект «Чистая сталь»).

Проекты будут реализовываться с участием ведущих энергетических компаний и научно-исследовательских учреждений Украины и США.

В министерстве уточнили, что технология ММР является альтернативой большим традиционным АЭС и имеет значительные преимущества благодаря модульному производству, легкой транспортировке, повышенному уровню безопасности и меньшим начальным инвестициям.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.