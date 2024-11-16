Украина и США запускают новые проекты в сфере малых модульных реакторов — Finance.ua

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Украина и США запускают новые проекты в сфере малых модульных реакторов

Технологии&Авто
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Украина и США запускают новые проекты в сфере малых модульных реакторов
Украина и США запускают новые проекты в сфере малых модульных реакторов
Украина и США объявили о старте трех совместных проектов в сфере малых модульных реакторов (ММР) с общим финансированием $30 млн. Эта инициатива была представлена ​​на климатической конференции COP29 в Баку.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Сотрудничество будет проходить в рамках программы FIRST (Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов).
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Отмечается, что эта инициатива является стратегическим шагом для достижения глобальных климатических целей, региональной энергетической безопасности, экономического роста и перспектив послевоенного лидерства Украины в использовании передовых ядерных технологий.
Программа предусматривает реализацию трех взаимосвязанных проектов:
  • строительство пилотного завода по производству чистого водорода и аммиака (проект «Чистое топливо»);
  • конверсию угольных электростанций на ММР (проект «Феникс»);
  • разработку дорожной карты декарбонизации сталелитейной промышленности с помощью ММР (проект «Чистая сталь»).
Проекты будут реализовываться с участием ведущих энергетических компаний и научно-исследовательских учреждений Украины и США.
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В министерстве уточнили, что технология ММР является альтернативой большим традиционным АЭС и имеет значительные преимущества благодаря модульному производству, легкой транспортировке, повышенному уровню безопасности и меньшим начальным инвестициям.
По материалам:
Finance.ua
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