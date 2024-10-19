Google заказывает малые модульные ядерные реакторы для питания ИИ — Finance.ua

Google заказывает малые модульные ядерные реакторы для питания ИИ Вчера 06:11 — Фондовый рынок

Google заказывает малые модульные ядерные реакторы для питания ИИ

Google делает смелый шаг в будущее энергетики, заключив революционное соглашение со стартапом Kairos Power. Это сотрудничество открывает новую эру в энергообеспечении технологического сектора, особенно в контексте стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом пишет Financial Times.

Согласно контракту Google обязуется покупать электроэнергию от семи инновационных малых модульных ядерных реакторов, которые Kairos Power планирует построить к концу этого десятилетия.

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Это первый в своем роде коммерческий проект внедрения таких реакторов в США, обещающий значительно оптимизировать затраты и ускорить процесс строительства энергетических объектов.

Майкл Террелл, старший директор Google по энергетике и климату, отмечает стратегическую важность этого шага.

По его словам, ключевой целью является обеспечение круглосуточного доступа к безуглеродной энергии, которая гармонично дополнит существующие ветровые и солнечные источники.

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Эта инициатива Google является ответом на растущий спрос на электроэнергию, вызванный, в частности, бурным развитием центров обработки данных для ИИ-технологий.

Технологические гиганты активно ищут новые, стабильные источники энергии, и ядерная энергетика становится одним из наиболее перспективных направлений.

Этот проект не только демонстрирует лидерство Google в области инноваций, но и определяет будущее энергетической отрасли, где ядерная энергия может стать ключевым элементом в обеспечении устойчивого развития технологий искусственного интеллекта и других энергоемких инноваций.

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