Энергосистема остается сбалансированной, запланирован импорт из 5 стран — Минэнерго Вчера 19:44 — Энергетика

Энергосистема остается сбалансированной, запланирован импорт из 5 стран — Минэнерго

Энергосистема Украины остается сбалансированной, запланирован импорт электроэнергии из 5 стран, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

«Энергосистема остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры усложняют ее функционирование», — указали в Минэнерго.

При этом призывали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно вечером с 16:00 до 22:00. «Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии», — подчеркнули в ведомстве.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 1822 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ситуация в ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», — сообщили в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3039 МВт*ч и мощностью 217 МВт.

УНН По материалам:

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