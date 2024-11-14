Энергосистема остается сбалансированной, запланирован импорт из 5 стран — Минэнерго
Энергосистема Украины остается сбалансированной, запланирован импорт электроэнергии из 5 стран, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.
«Энергосистема остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры усложняют ее функционирование», — указали в Минэнерго.
При этом призывали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно вечером с 16:00 до 22:00. «Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии», — подчеркнули в ведомстве.
За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 1822 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация в ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», — сообщили в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3039 МВт*ч и мощностью 217 МВт.
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