Украина и Совет Европы заключили соглашение о создании спецтрибунала для россии — Finance.ua
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Украина и Совет Европы заключили соглашение о создании спецтрибунала для россии

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Украина и Совет Европы заключили соглашение о создании спецтрибунала для россии
Украина и Совет Европы заключили соглашение о создании спецтрибунала для россии, Фото: president.gov.ua
Украина и Совет Европы заключили Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
«В Страсбурге президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», — говорится в сообщении.
По словам президента, важной частью этого соглашения является то, что в уставе трибунала прямо указано: ответственность будут нести не только военные, но и политическое руководство — в частности, глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел. Иммунитеты им не предоставляются, поэтому они могут быть привлечены к ответственности даже после увольнения с должностей.
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Специальный трибунал будет работать в Гааге — городе, традиционно являющемся центром международного правосудия.
«Это соглашение и этот трибунал дают нам настоящий шанс обеспечить справедливость за преступление агрессии. Другие институты, даже международные, не имеют необходимых инструментов для этого. Мы должны ясно показать: агрессия приводит к наказанию. И мы должны сделать это вместе — всей Европой», — заявил Зеленский.
Трибунал будет сотрудничать с Международным уголовным судом. Оба института смогут вести производство параллельно, не мешая друг другу.
К работе по созданию спецтрибунала присоединились 39 государств, ЕС и Совет Европы. Подготовка продолжалась более двух лет. В этом году 9 мая во Львове коалиция государств официально поддержала создание специального трибунала.
Напомним, 25 июня на сайте Совета Европы опубликовали финальную версию Устава Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, над которым украинская делегация работала более двух лет.
Ключевые положения устава:
  1. Никаких иммунитетов для агрессоров.
  2. Полностью международная юрисдикция.
  3. Преступление агрессии определено четко.
  4. Сотрудничество с МКС, а не конкуренция.
  5. Полноценные заочные процессы.
  6. Юридическое установление истины.
«Это историческое достижение не только для Украины, но и для всей архитектуры международного права. Документ, дающий реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну», — отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.
По материалам:
Finance.ua
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