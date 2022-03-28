Убытки энергетики от войны достигли двух миллиардов долларов — министр

Сегодня 23:22 — Энергетика

Убытки энергетики от войны достигли двух миллиардов долларов — министр

Ущерб энергетической отрасли от полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины по состоянию на конец марта составляет 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью ЭП.

«Мы делаем [подсчеты ущерба] на ежедневной основе, есть соответствующий механизм. Сегодня ущерб оценивается уже на уровне около двух миллиардов долларов», — заявил Галущенко.

По его словам, эта цифра учитывает не только стоимость активов, но и недопроизведенную электроэнергию и потенциальную прибыль от ее продаж.

Галущенко подтвердил, что Украина утратила контроль над хранилищами отработанного ядерного топлива. Однако в планах правительства построить новое ЦХОЯТ.

«Мы рассматриваем опцию построить новое хранилище, которое будет аналогом тому, которое есть на Запорожской АЭС. Мы можем построить его довольно быстро. Других деталей не скажу. Ограничимся тем, что оно будет построено на одной из наших атомных станций», — сообщил министр.

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