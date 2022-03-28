По его словам, эта цифра учитывает не только стоимость активов, но и недопроизведенную электроэнергию и потенциальную прибыль от ее продаж.
Галущенко подтвердил, что Украина утратила контроль над хранилищами отработанного ядерного топлива. Однако в планах правительства построить новое ЦХОЯТ.
«Мы рассматриваем опцию построить новое хранилище, которое будет аналогом тому, которое есть на Запорожской АЭС. Мы можем построить его довольно быстро. Других деталей не скажу. Ограничимся тем, что оно будет построено на одной из наших атомных станций», — сообщил министр.