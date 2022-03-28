Убытки энергетики от войны достигли двух миллиардов долларов — министр — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Убытки энергетики от войны достигли двух миллиардов долларов — министр

Сегодня 23:22Энергетика
25
Убытки энергетики от войны достигли двух миллиардов долларов — министрУбытки энергетики от войны достигли двух миллиардов долларов — министр
Ущерб энергетической отрасли от полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины по состоянию на конец марта составляет 2 миллиарда долларов.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью ЭП.
«Мы делаем [подсчеты ущерба] на ежедневной основе, есть соответствующий механизм. Сегодня ущерб оценивается уже на уровне около двух миллиардов долларов», — заявил Галущенко.
По его словам, эта цифра учитывает не только стоимость активов, но и недопроизведенную электроэнергию и потенциальную прибыль от ее продаж.
Галущенко подтвердил, что Украина утратила контроль над хранилищами отработанного ядерного топлива. Однако в планах правительства построить новое ЦХОЯТ.
«Мы рассматриваем опцию построить новое хранилище, которое будет аналогом тому, которое есть на Запорожской АЭС. Мы можем построить его довольно быстро. Других деталей не скажу. Ограничимся тем, что оно будет построено на одной из наших атомных станций», — сообщил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.