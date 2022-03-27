Ущерб для транспортной инфраструктуры Украины составляет почти $40 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Ущерб для транспортной инфраструктуры Украины составляет почти $40 млрд

Сегодня 21:02Казна и Политика
51
Ущерб для транспортной инфраструктуры Украины составляет почти $40 млрдУщерб для транспортной инфраструктуры Украины составляет почти $40 млрд
Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного всей инфраструктуре Украины из-за российского военного вторжения, за месяц войны составила 63 млрд долларов, или 1,8 трлн грн.
Такие данные озвучила заместитель директора ProZorro. Продажи и руководитель Центра анализа публичных финансов в Kyiv School of Economics Дарья Марчак, сообщает железнодорожный журнал Railway Supply со ссылкой на ЦТС.
В отношении транспортной инфраструктуры, согласно озвученным данным, повреждены, уничтожены или захвачены:
  • дороги — 8265 км — на сумму 27 546 млн долларов;
  • гражданские аэропорты — 8 — сумма ущерба 6816 млн долларов;
  • железнодорожная инфраструктура и подвижной состав — количество пока неизвестно — 2205 млн долларов;
  • мосты и мостовые переходы — 260 — 1452 млн долларов;
  • порты и портовая инфраструктура — 2 — 622 млн долларов;
  • военные аэродромы — 10 — 390 млн долларов.
Потерю крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия» предварительно оценили в 300 млн долларов.
Таким образом, общий ущерб, причиненный транспортной инфраструктуре Украины, сейчас оценивается почти в 40 млн долларов.
В процессе подготовки отчета были получены подробные данные Министерства инфраструктуры Украины.
Отмечается, что проект «россия заплатит» фокусируется на оценке потерь инфраструктуры Украины в результате войны и оценке финансовой стоимости этих потерь.
Сейчас в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, содержащих не только прямые потери инфраструктуры, но и многочисленные «побочные» потери, понесенные экономикой в результате войны (закрытие значительного количества предприятий; потери миллионами людей домов и работы; прекращение инвестиций и т.п.).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Центр транспортних стратегій
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.