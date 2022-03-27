Ущерб для транспортной инфраструктуры Украины составляет почти $40 млрд — Finance.ua

Ущерб для транспортной инфраструктуры Украины составляет почти $40 млрд

Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Ущерб для транспортной инфраструктуры Украины составляет почти $40 млрд

Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного всей инфраструктуре Украины из-за российского военного вторжения, за месяц войны составила 63 млрд долларов, или 1,8 трлн грн.

Такие данные озвучила заместитель директора ProZorro. Продажи и руководитель Центра анализа публичных финансов в Kyiv School of Economics Дарья Марчак, сообщает железнодорожный журнал Railway Supply со ссылкой на ЦТС

В отношении транспортной инфраструктуры, согласно озвученным данным, повреждены, уничтожены или захвачены:

дороги — 8265 км — на сумму 27 546 млн долларов;

гражданские аэропорты — 8 — сумма ущерба 6816 млн долларов;

железнодорожная инфраструктура и подвижной состав — количество пока неизвестно — 2205 млн долларов;

мосты и мостовые переходы — 260 — 1452 млн долларов;

порты и портовая инфраструктура — 2 — 622 млн долларов;

военные аэродромы — 10 — 390 млн долларов.

Потерю крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия» предварительно оценили в 300 млн долларов.

Таким образом, общий ущерб, причиненный транспортной инфраструктуре Украины, сейчас оценивается почти в 40 млн долларов.

В процессе подготовки отчета были получены подробные данные Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что проект «россия заплатит» фокусируется на оценке потерь инфраструктуры Украины в результате войны и оценке финансовой стоимости этих потерь.

Сейчас в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, содержащих не только прямые потери инфраструктуры, но и многочисленные «побочные» потери, понесенные экономикой в результате войны (закрытие значительного количества предприятий; потери миллионами людей домов и работы; прекращение инвестиций и т.п.).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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