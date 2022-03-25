В KSE рассказали, как считают убытки украинской инфраструктуры от российских войск — Finance.ua

В KSE рассказали, как считают убытки украинской инфраструктуры от российских войск

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В KSE рассказали, как считают убытки украинской инфраструктуры от российских войск, dsns.gov.ua

В Киевской школе экономики рассказали, как подсчитывают ущерб украинской инфраструктуре от масштабной российской агрессии. При этом на сегодняшний день можно говорить о $62,6 млрд общего убытка, хотя сумма растет на несколько миллиардов еженедельно.

О методике расчета рассказала в комментарии Delo.ua глава Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute Дарья Марчак. Именно эта структура совместно с Офисом президента и Министерством экономического развития оценивает причиненный Украине ущерб.

Марчак отмечает, что существует несколько подходов к оценке потерь от войны и можно оценивать как потери от разрушений (damages), так и потери экономики от общего влияния боевых действий (loses). Именно такой подход, например, рекомендуют использовать специалисты Всемирного банка.

В частности, если говорить о категории damages, то такая оценка предусматривает расчет потерь физической инфраструктуры (разрушение жилых домов; коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений), а также оценку финансовой стоимости этих потерь. Всемирный банк рекомендует использовать восстановительный подход. То есть, если разрушен жилой дом, то нужно оценивать не его стоимость на момент разрушения, а то, сколько будет стоить построить «с нуля» дом на месте разрушенного.

Оценка losses практически предусматривает расчет «побочных» потерь. Так, полномасштабная военная агрессия против Украины привела к закрытию предприятий, потере сотнями тысяч людей жилищ и работы, остановке инвестиций, сокращению потребительского спроса. Все это уже привело к падению ВВП. Здесь необходимо добавить дополнительные расходы бюджета на оборону и социальную защиту пострадавших. Из-за войны последствия для экономики по разрушительности не уступают непосредственному уничтожению физической инфраструктуры.

«Мы анализируем подходы, применяемые международными организациями, и советуемся с коллегами, какие методы оценки могут быть наиболее релевантными. Таким образом, методология нашей оценки эволюционирует исходя из вызовов, с которыми мы сталкиваемся как исследователи. В первую очередь это отсутствие детальной (или вообще публичной) информации о количестве, стоимости и уровне повреждения значительного количества объектов по всей стране», — резюмирует представительница KSE.

В условиях продолжающейся войны действительно практически невозможно дать точную оценку разрушениям. Тем не менее, в KSE говорят, что только за неделю с 10 по 17 марта ущерб увеличился на $8,3 млрд и составил $62,6 млрд, или 1,8 трлн грн. Эта цифра состоит по меньшей мере из 411 учебных заведений, 36 заведений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов или их складов, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и других объектов, разрушенных или захваченных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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