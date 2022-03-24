Как возместить убытки, если ваше имущество уничтожено во время войны — Finance.ua

россия, путем вторжения на украинские земли, развязала кровопролитную войну против нашей страны ранним утром 24 февраля. За это время территорию всей нашей страны оккупанты обстреливают со всевозможного оружия, нанося часто сокрушительный и непоправимый удар как государственной инфраструктуре, так и имуществу простых граждан, сообщает Сегодня.
О том, что делать украинцам, которые во время активных боевых действий потеряли жилье или транспорт рассказала депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.
По ее словам, алгоритм действий должен быть таким:
важно сохранить документы о праве собственности на имущество, технический паспорт, по возможности — сделать копии, а также актуальную выписку о пребывании имущества в собственности из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (это можно сделать на портале «Дія»);
если случился пожар или имущество находится в аварийном состоянии — нужно звонить спасателям, которые устранят последствия и составят соответствующий акт. Не забудьте получить копию акта и обратиться в соответствующую райгосадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования жилья. Также можно составить акт разрушения самостоятельно с соседями. Соседи в этой ситуации — важные люди, поэтому если они стали свидетелями разрушения (пожара, обстрела и т.д.) — пусть они дадут письменные объяснения.
фото- и видеофиксация разрушений, а если будет возможность — собирайте и храните статьи, фото и видео СМИ относительно соответствующих фактов. Что касается жилья — попробуйте собрать квитанции на движимое имущество (например, бытовую технику, которая была в доме), фото имущества до и после.
обратитесь с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением вышеперечисленных доказательств разрушения имущества и обязательно получите выписку из Единого реестра досудебных расследований.
материалы позже также загрузите на сайт. На этом ресурсе собирают доказательства преступлений рф для дальнейшего возмещения убытков.
Что касается страховых выплат: страховой случай на территории, на которой действует военное положение, теоретически не является основанием для отказа в страховой выплате.
Однако, скорее всего, страховщики не будут выплачивать ущерб, нанесенный имуществу в результате военных действий — обстрелов, бомбардировок и тому подобное. Это стандартное исключение в договорах страхования имущества.