У Зеленского рассказали, как можно конфисковать замороженные деньги рф — Finance.ua
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У Зеленского рассказали, как можно конфисковать замороженные деньги рф

Сегодня 08:34Казна и Политика
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Механизм взыскания средств российской федерации, замороженных на зарубежных счетах для компенсации причиненного ущерба, может быть реализован путем заключения международного договора.
Об этом сегодня, 25 апреля, заявил замруководителя Офиса президента Андрей Смирнов. По его словам, деньги можно будет взыскать путем принятия соответствующих законов в каждой юрисдикции, где они были заморожены.
«Офис президента вместе с Министерством юстиции разработал механизмы взыскания средств рф, замороженных за границей для компенсации причиненного ущерба», — заявил Смирнов.
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Он отметил, что есть несколько планов реализации.
Основной из них — подписание международного договора, предусматривающего снятие иммунитета со средств рф и направление их пострадавшим гражданам и юридическим лицам, а также восстановление инфраструктуры, — рассказал заместитель главы Офиса президента.
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В то же время Смирнов подчеркнул, что план «б» — это принятие соответствующего закона в каждой юрисдикции, где средства были заморожены.
Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что при самом оптимистичном сценарии Украина сможет получить компенсации за разрушения от россии в конце лета, и то лишь в том случае, если страны, где находятся средства рф, примут законы о передаче их Украине.

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По материалам: Діло
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