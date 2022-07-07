У Зеленского отреагировали на отставку Джонсона — Finance.ua
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У Зеленского отреагировали на отставку Джонсона

Казна и Политика
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В Офисе президента поблагодарили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объявившего о своей отставке, за то, что осознал угрозу «радиочастотного монстра» и всегда был в авангарде поддержки Украины.
Об этом сообщает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Быть лидером — называть российское зло злом и брать на себя ответственность в самые трудные времена. Быть лидером — первым прибыть в Киев, несмотря на ракетные обстрелы. Спасибо, Борис Джонсон,
— советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк заявил, что в сложные времена всегда есть возможность проявиться в худших или лучших качествах своего характера.
«Это возможность отказаться от стереотипов, от того, что вчера было нормально, как нам казалось. К сожалению, вот вся нормальность со вчерашнего дня, вот вся „риал политик“ привели к тому, что монстр проявил свои худшие черты. Монстр пришел в суверенное государство и начал здесь все разрушать и массово убивать людей. Господин Джонсон — человек, который сразу стал называть вещи своими именами, который сразу предложил глобальной политике изменить принципы и стать более ответственной, и не делать вид, что это какая-то маленькая конфликтная ситуация», — заявил он.
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Советник главы ОП подчеркнул, что благодаря Джонсону у Украины есть все необходимое для эффективной обороны страны.
«Это и оружие, и партнерство, и коалиция. Именно благодаря господину Джонсону мы понимаем, что победа — это действительно символ будущего в Украине. Победа будет за нами, потому что цивилизованный мир полностью находится на проукраинских позициях. Именно поэтому мы очень благодарны нашим партнерам, господину Джонсону за то, что у нас есть возможность эффективно выполнять свою работу», — добавил он.
По материалам:
РБК-Україна
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