Борис Джонсон уходит в отставку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Борис Джонсон уходит в отставку

220
Борис Джонсон официально объявил, что принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании.
Также он пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки «так долго, как это потребуется».
Как пишет Украинская правда, Джонсон сказал, что «теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера и нового премьер-министра». Он отметил, что останется в должности премьер-министра до того, как будет назначен новый лидер.
«Причина, почему я так упорно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, а потому, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг перед вами», — заявил Джонсон.
Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.
Перед выступлением в четверг Борис Джонсон назначил новых должностных лиц на место ушедших в отставку коллег.
Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.

Справка Finance.ua:

  • Великобритания предлагает западным партнерам стратегию поддержки Украины на фоне заявлений о затяжной войне с россией. Этот план состоит из четырех пунктов. Британский премьер уверен, что ради победы Украины в войне союзники должны сделать следующее:
  • Обеспечить Украину вооружением, боеприпасами и снаряжением. Британия планирует обучать около 10 тысяч украинских военных в течение 120 дней.
  • Финансовая помощь. Западные страны должны помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов финансовой помощью, ведь украинское правительство должно содержать социальную инфраструктуру, выплачивать заработную плату и пенсии, а также финансировать восстановление разрушенных зданий.
  • Обеспечить сухопутные маршруты для украинского экспорта. Это важно для сохранения поступлений в экономику Украины.
  • Разблокировать украинские морские порты. Запад должен немедленно помочь вывезти 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы, в которых нуждаются в наименее развитых странах мира для преодоления продовольственного кризиса.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.