Борис Джонсон уходит в отставку — Finance.ua

Борис Джонсон уходит в отставку Сегодня 14:50

Борис Джонсон официально объявил, что принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

Также он пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки «так долго, как это потребуется».

Как пишет Украинская правда, Джонсон сказал, что «теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера и нового премьер-министра». Он отметил, что останется в должности премьер-министра до того, как будет назначен новый лидер.

«Причина, почему я так упорно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, а потому, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг перед вами», — заявил Джонсон.

Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.

Перед выступлением в четверг Борис Джонсон назначил новых должностных лиц на место ушедших в отставку коллег.

Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.

Справка Finance.ua:

Великобритания предлагает западным партнерам стратегию поддержки Украины на фоне заявлений о затяжной войне с россией. Этот план состоит из четырех пунктов. Британский премьер уверен, что ради победы Украины в войне союзники должны сделать следующее:

Обеспечить Украину вооружением, боеприпасами и снаряжением. Британия планирует обучать около 10 тысяч украинских военных в течение 120 дней.

Финансовая помощь. Западные страны должны помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов финансовой помощью, ведь украинское правительство должно содержать социальную инфраструктуру, выплачивать заработную плату и пенсии, а также финансировать восстановление разрушенных зданий.

Обеспечить сухопутные маршруты для украинского экспорта. Это важно для сохранения поступлений в экономику Украины.

Разблокировать украинские морские порты. Запад должен немедленно помочь вывезти 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы, в которых нуждаются в наименее развитых странах мира для преодоления продовольственного кризиса.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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