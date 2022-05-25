У Зеленского объяснили, как получат средства на восстановление из российских активов — Finance.ua

У Зеленского объяснили, как получат средства на восстановление из российских активов

Сегодня 09:15 — Казна и Политика

У Зеленского объяснили, как получат средства на восстановление из российских активов

В Офисе президента заявили, что под гарантию арестованных российских активов будут выпущены долговые расписки, средства от продажи которых сразу будут направлены на восстановление Украины.

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в ходе брифинга в Медиацентре Украины.

По его словам, на данный момент прямой ущерб составляет 650 млрд долларов. Такая сумма в шесть раз больше последней оценки в 97,4 млрд долларов инфраструктурного ущерба, исчисленного Киевской школой экономики и Министерством экономики.

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В то же время, продолжил он, с учетом косвенных убытков, таких как недополученные инвестиции и ВВП, полная стоимость, необходимая для возмещения Украине, достигает 1 трлн.

В первую очередь, за все свои разрушения заплатит россия. Например, 350 млрд долларов активов Центробанка рф уже арестованы в различных юрисдикциях и страны нарабатывают законодательство для их передачи в пользу Украины.

Вторая статья российских активов — квартиры, компании, яхты российских олигархов, чиновников и пропагандистов. В целом уже арестованы такие активы на сумму 150 млрд долларов, отметил Устенко, причем эта сумма еще неполная. До сих пор продолжаются поиски российских активов, «и по разным оценкам это дополнительные несколько сотен миллиардов долларов».

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Он пояснил, что все арестованные активы будут собираться в условную «корзину», стоимость которой на данном этапе составляет 150 млрд долл. На стоимость этой корзины будут выпущены специальные долговые расписки, которые впоследствии будут проданы на мировом финансовом рынке. Фактически, покупатели таких расписок получат гарантию в виде арестованного российского имущества.

Благодаря такому механизму средства на восстановление Украины сразу поступят в соответствующий фонд, а держатели расписок получат выплаты к моменту реализации российских активов.

Таким образом, средства ЦБ рф и российские активы уже могут обеспечить около 500 млрд долларов, необходимых для восстановления. Дополнительно могут быть и другие ресурсы, отметил Устенко, например, средства ЕС, США и других международных партнеров.

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