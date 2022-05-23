Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших российскую агрессию — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших российскую агрессию

Сегодня 10:59Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы Украинского государства.
Документ устанавливает новый вид санкций — взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми он может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции.
«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые тем или иным образом поддерживают агрессию оккупантов Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников», — отметил Зеленский.
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Законом определяется, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц. Таким органом станет Министерство юстиции Украины, которое должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме того, осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 21 апреля приняла соответствующий законодательный акт, но Президент Владимир Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения;
  • Верховная Рада приняла закон с предложениями главы государства 12 мая 2022 года.
По материалам: Finance.ua
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