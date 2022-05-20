В МВД высказались по поводу конфискации авто у пьяных водителей в пользу армии — Finance.ua

В МВД высказались по поводу конфискации авто у пьяных водителей в пользу армии

Принятие закона о конфискации автотранспорта в пользу Вооруженных сил Украины за управление транспортным средством в состоянии опьянения будет гораздо лучше действовать на возможных нарушителей, чем повышение штрафов.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона

Он напомнил, что в начале войны было принято квази-законное решение о том, что если водителя задерживают на блокпосту в нетрезвом состоянии за рулем, его автомобиль отбирают в пользу Вооруженных сил Украины. Тогда это очень отрезвило многих людей, а количество таких преступлений уменьшилось в первые дни войны.

«Когда ситуация стала нормализироваться в некоторых регионах, мы начали видеть, что снова стало расти количество нетрезвых водителей, поэтому такой законопроект нужен. Он должен нормализовать ситуацию на дорогах, он — это гораздо лучше, чем увеличение штрафов», — сказал Денисенко.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в условиях военного времени.

Документом предлагается установить, что управление транспортным средством лицом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения, кроме прочего предусмотренного законодательством наказания, влечет конфискацию транспортного средства для последующей передачи его на нужды подразделений Вооруженных сил Украины или Министерства внутренних дел, или Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (по решению Кабинета министров Украины или уполномоченного им органа государственной власти).

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