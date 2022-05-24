Четыре страны ЕС призывают отдать российские активы на восстановление Украины — Reuters

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Четыре страны ЕС призывают отдать российские активы на восстановление Украины — Reuters

Четыре страны ЕС — Литва, Латвия, Эстония и Словакия — во вторник призовут к конфискации российских активов, замороженных Европейским Союзом, для финансирования восстановления Украины после российского вторжения.

Об этом говорится в совместном письме четырех стран, оказавшемся в распоряжении агентства Reuters

В письме отмечается, что 3 мая Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны после разрушений, причиненных россией, примерно в $600 миллиардов. Но поскольку война все еще в разгаре, сумма, вероятно, резко возросла.

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«Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна покрыть россия», — говорится в письме.

В письме страны также призывают ЕС начать подготовку новых санкций против России.

«В конце концов, если россия не прекратит военную агрессию против Украины, между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей — гарантируя, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать военной машине России», — говорится в документе.

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Четыре страны отметили, что ЕС и страны-единомышленники уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, и около $300 миллиардов резервов центрального банка рф.

«Теперь мы должны определить законные пути максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования — как на продолжающиеся затраты усилий Украины по противостоянию российской агрессии, так и на послевоенное восстановление страны», — говорится в письме.

Как отмечается, конфискация государственных активов, таких как резервы центрального банка рф или имущество государственных предприятий, имеет прямую связь и эффект по этому поводу.

Различные официальные лица ЕС ранее предупреждали, что конфискация активов, особенно частных лиц, сложна с юридической точки зрения, поскольку для нее нет соответствующих законов ЕС.

На данный момент времени в ЕС заморожены активы российских и белорусских олигархов и организаций на сумму около 30 миллиардов евро.

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