Четыре страны ЕС призывают отдать российские активы на восстановление Украины — Reuters
Четыре страны ЕС — Литва, Латвия, Эстония и Словакия — во вторник призовут к конфискации российских активов, замороженных Европейским Союзом, для финансирования восстановления Украины после российского вторжения.
Об этом говорится в совместном письме четырех стран, оказавшемся в распоряжении агентства Reuters.
В письме отмечается, что 3 мая Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны после разрушений, причиненных россией, примерно в $600 миллиардов. Но поскольку война все еще в разгаре, сумма, вероятно, резко возросла.
«Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна покрыть россия», — говорится в письме.
В письме страны также призывают ЕС начать подготовку новых санкций против России.
«В конце концов, если россия не прекратит военную агрессию против Украины, между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей — гарантируя, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать военной машине России», — говорится в документе.
Четыре страны отметили, что ЕС и страны-единомышленники уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, и около $300 миллиардов резервов центрального банка рф.
«Теперь мы должны определить законные пути максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования — как на продолжающиеся затраты усилий Украины по противостоянию российской агрессии, так и на послевоенное восстановление страны», — говорится в письме.